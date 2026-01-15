Luego de preocupar a sus fans con los recientes videos de su recuperación tras su cirugía plástica, Wendy Guevara, quien actúa en el “El tenorio cómico”, compartió que gracias a este procedimiento los médicos detectaron que padece hipertensión, por lo que debe tomar medicamentos todos los días.

“Después de la cirugía me sucedió que me diagnosticaron hipertensa y pues ahora tengo que estar a mis treinta y dos años tomándome una pastillita, pero no pasa nada, sigo mi vida normal, tranquila, a gusto, lo bueno que me di cuenta por la cirugía, porque si no me hubiese seguido y a veces pues pueden pasar infartos así fulminantes”, compartió.

Sin embargo, pese a los riesgos, la influencer ya planea una nueva cirugía plástica, para la que viajará a Japón, pues allí hay especialistas en operaciones de rostro, aunque teme no poder contar con su cardiólogo de cabecera.

“Tenemos pensado viajar a Tokio para una feminización, y las hacen muy bien allá, pero la verdad les voy a ser bien sincera, desde que me pasó lo que me resultó hipertensa, me da un poquito de miedo, porque obviamente aquí en México está el cardio y allá no, no sé cómo está este tema, me da miedo, pero la verdad sí lo quiero hacer, yo creo que a mitad del año, pues vamos a ver qué sucede, primeramente Dios”.

Lee también: Wendy Guevara responde a las críticas por su participación en el evento de “Wicked 2”: ¿Qué le pasa a la gente?

Una feminización a través de procedimientos médicos (cirugía de feminización facial o corporal) sirve para alinear los rasgos físicos con una identidad de género femenina, buscando un aspecto más suave y armonioso para mujeres trans, personas no binarias o cualquier persona que lo desee.

Ninel Conde no se va

Ninel Conde seguirá en "El tenorio cómico” este 2026, así lo confirmaron Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa labios 4k, esto luego de que se rumoreara que Alejandro Gou estaría pensando en cortarla de la obra por el elevado costo que representa.

Según lo dicho por la periodista Inés Moreno, el precio de los vuelos de Miami a CDMX que el bombón asesino toma cada que viene para interpretar a Doña Inés en el Centro Cultural teatro 2 la tenían con un pie fuera de la producción.

Sin embargo, en conferencia de prensa para anunciar la integración de Vanessa, Nicola Porcella y otros invitados en algunas de las fechas de este 2026, Paola Suárez dijo: “No, ya nos dijeron que sí iba a regresar, lo que dijo Wendy era mentira”.

Lee también: ¿Qué ha sido de los ganadores de "La casa de los famosos México"?

Lo anterior debido a que Wendy fue interceptada por medios de comunicación que la cuestionaron sobre la partida de Ninel de la obra, ante lo que respondió apuntando que hay más actrices dando vida al personaje, declaración que corrigió en esta oportunidad.

“No, es que no lo dije yo, la prensa me agarró en el aeropuerto y me dijeron´ oye, ¿qué opinas que ya no va a estar Ninel?´ Y yo dije,´ no, pues no sabía, pero si no va a estar, pues van a seguir otras Ineses, no pasa nada´, pero en realidad nosotras no estamos bien informadas ni empapadas de eso, no crean que los del teatro van y nos platican, no sé, yo la vi que está, creo que haciendo otros proyectos, pero igual sí va a seguir, nosotras felices, y obviamente más porque cuando ella está, yo no y me voy de vacaciones”, apuntó.

rad