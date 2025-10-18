La Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII situado en Valladolid, fue el escenario perfecto para la boda de Stella del Carmen Banderas con el economista Alex Gruszynski. Stella es hija del actor español Antonio Banderas y Melanie Griffith.

Con el paso de las horas, se han ido conociendo detalles del exclusivo evento, que contó con importantes rostros de Hollywood entre sus invitados. La ceremonia se realizó en este hotel de cinco estrellas, rodeado de viñedos y con una bodega galardonada por la Guía Michelin.

La finca cuenta además con helipuerto, restaurante, tratamientos termales y lujosas estancias, ofreciendo un marco ideal para un enlace de alto perfil.

¿Quiénes asistieron a la boda?

Según la revista Hola!, entre los invitados estuvieron Dakota Johnson, Trudie Styler (esposa del músico Sting), el actor Don Johnson, así como Malia y Sasha, hijas del expresidente estadounidense Barack Obama.

Antonio Banderas se mostró cercano con la prensa y salió a la puerta de la finca para atender a los medios, expresando su alegría por este importante paso de su hija. Comentó que la ceremonia estuvo llena de momentos muy emotivos, dado que la pareja se conoce desde hace 25 años.

Más allá de los nervios, todo se desarrolló con elegancia, y Antonio agradeció la discreción de quienes lo rodeaban, finalizando con un brindis en señal de gratitud por la presencia de todos.

Las reglas de la boda

A pesar del gran revuelo que generó el festejo desde temprano, la ceremonia se mantuvo rodeada de hermetismo y privacidad. Los invitados ingresaron en coche a las instalaciones y se incrementó la seguridad a petición de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. Asimismo, los empleados no pudieron utilizar sus teléfonos móviles durante el evento.

El helipuerto del hotel también se habilitó para algunos de los asistentes, mientras que los familiares ocuparon las 30 habitaciones del complejo. El resto de los invitados se alojó en diversos hoteles de la zona. Aun así, algunos curiosos se acercaron con la esperanza de ver a Antonio Banderas o incluso a Dakota Johnson.

Una noche de gala

Hola! reportó que el programa de la boda incluyó un cóctel al aire libre, comida, fiesta con barra libre y actuaciones, combinando un ambiente íntimo con lujo y sofisticación. Además, se habrían firmado acuerdos de confidencialidad para garantizar la privacidad del evento.

*Con información de EFE.