La fuerte confesión de Emmanuelle Beart, la actriz fue víctima de incesto cuando era niña

La actriz francesa Emmanuelle Beart fue víctima de incesto cuando era niña, dijo en un documental presentado esta semana, sin identificar a su abusador. Beart, que protagonizó docenas de películas y producciones de televisión en los últimos 50 años, es la codirectora del documental que se proyectó en una conferencia de prensa antes de ser transmitido a los espectadores por el canal M6 el 24 de septiembre.

Es famosa en Francia desde hace décadas, y conocida mundialmente por su actuación en películas como "Misión Imposible" y "8 Mujeres".

El agresor no fue su padre Guy Beart aclaró a los periodistas la otra codirectora, Anastasia Mikova.

Hablando por la actriz -que no estaba presente-, Mikova subrayó que Beart no nombraría a su abusador porque ese no es "el enfoque de la película". El incesto comenzó cuando Beart tenía 10 años y continuó hasta los 14, detalló.

El documental, llamado "Un silence si bruyant" ("Un silencio tan resonante"), incluye las historias de cuatro víctimas de incesto, así como la propia contribución de Beart.

En un mensaje de video a la conferencia de prensa del martes, Beart explicó que inicialmente no quería hablar de sí misma, solo de otras víctimas de incesto.

"Pero su honestidad y su coraje me hicieron querer hablar también", aclaró.

En el documental, su voz se escucha fuera de la pantalla diciendo a su abusador: "ya que mi padre, mi madre y mis amigos no notaron nada, podías recomenzar. Y lo hiciste, durante cuatro años".

Fue "salvada" por su abuela, relató Beart.

Unos 160 mil niños son víctimas de agresiones sexuales cada año en Francia, y 5,5 millones de adultos franceses sufrieron abusos sexuales durante su infancia, la mayoría en el marco familiar, según Ciivise, una comisión creada por el gobierno para la protección de las víctimas de abusos sexuales.

