A unos minutos de que J Balvin suba al escenario del Palacio de los Deportes, miles de fans siguen llegando para disfrutar de la “Energía” del colombiano.

Esta no es la primera vez que "El niño de Medellín", como lo llaman algunos, visita la capital mexicana; pero sí la primera en que lo hace en solitario, por lo que las expectativas de los fans son altas.

Desde las escalares del metro Velódromo puede verse la marea de gente caminando con camisetas, sudaderas e imágenes con el rostro y el nombre del colombiano, además de entonar algunos de sus éxitos.

Lee también J Balvin en el Palacio de los Deportes: horarios, accesos y recomendaciones para fans

La mercancía no oficial es una de las estrellas de a noche, y es que, antes de ingresar los fans se reúnen en los puestos para adquirir todo tipo de recuerdos que van desde los 200 hasta los 800 pesos.

Aunque el setlist oficial sigue siendo un misterio, los seguidores de Balvin esperan corear temas como “Ginza”, “6 AM”, "Mi gente" y "Safari"; además, guardan la esperanza de que haya algunos invitados sorpresas.

El clima parece ser aliado de Balvin, pues hasta ahora no ha llovido en las afueras del recinto e incluso el calor ha disminuido, dejando una noche ideal para que la temperatura suba al ritmo del reggaetón.

Lee también J Balvin anuncia reencuentro con Residente tras años de conflicto público