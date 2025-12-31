Más Información

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Un monólogo sobre la lucha LGBT en vísperas del Año Nuevo

2025, año de diplomacia cultural e inauguraciones recicladas

Después de años de tensión pública, una de las rivalidades más grandes del género ha llegado a su fin: y se reencontraron.

Fue el colombiano quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde no sólo publicó una fotografía junto al rapero, también escribió un mensaje en el que destacó el valor de que dos personas que no coinciden del todo puedan entenderse:

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso", escribió el reggaetonero.

Aunque no dio muchos detalles sobre esta reunión, sí explicó que no fue algo reciente y que tuvieron oportunidad para platicar y poner fin a las diferencias que los enfrentaban.

"Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", agregó.

La disputa entre ambos artistas se remonta a finales de 2021, cuando Balvin hizo fuertes críticas a los Latin Grammy, invitando a otros artistas a boicotear la ceremonia al considerar que no valoraba a los músicos urbanos. Ese episodio molestó a Residente, quien no sólo arremetió contra las palabras del intérprete de "Rojo"; sino que le dedicó una de las tiraderas más famosas junto a Bizarrap.

Pero este no es el único reencuentro que ha tenido el colombiano, hace tan solo unos días estuvo como invitado en el concierto de Bad Bunny, con quien se había distanciado por posturas diferentes sobre la industria musical.

