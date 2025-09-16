Alan Ibarra, vocalista de Magneto, reconoció durante el anuncio de la próxima presentación del “90's Pop Tour: El Antro” que el agotamiento que mostró en pasados shows y que fue motivo de críticas por parte del público hacia su desempeño, fue a causa de la depresión.

“No todas las historias son como el público se imagina y de repente también es muy importante y es muy saludable comunicarle a la gente que si tienes una depresión, estás pasando por un momento difícil, te tomes un tiempo para ti, para tu salud emocional, es lo más importante”.

En su caso, dijo, el malestar emocional que experimentó se reflejó en el escenario, pero es asunto superado y está en proceso de sanación: “Hoy me siento muy feliz”.

¿Quién le hizo tanto daño a Eduardo Capetillo Jr?

capetillo

Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.

La propuesta musical de Eduardo Capetillo Jr. se basa en temas compuestos por él en los que, como todo cantautor, plasma en sus letras parte de sus vivencias, con lo que pretende que se genere conexión entre él y el público.

En temas como “Que te lleve la tristeza” o “Solo” el cantante habla de relaciones que terminaron y de ausencias que se sufren. Al leer las letras y ver que el duelo es una constante en sus composiciones, ejecutivos de su disquera le preguntaron al hijo de Eduardo Capetillo y de Biby Gaytán que quién le había hecho tanto daño porque no deja de inspirarse en el desamor. El cantante se reservó el nombre.

Las razones de la ausencia de Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel

juan gabrie

Netflix estrenará nuevo proyecto del "Divo de Juárez". Foto: Captura de pantalla ("Netflix")

Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, no acudió a la presentación del segundo avión decorado con la imagen del Divo de Juárez que una aerolínea puso a volar el viernes pasado.

La versión oficial fue que Aguilera no pudo abordar el vuelo a Monterrey (donde se llevó a cabo el evento), ya que este fue sobrevendido. Quienes sí llegaron a su destino, nos enteramos, fueron sus maletas que estaban documentadas.

Sin embargo, su hermano Jean Gabriel, tiene otros datos, pues asegura que, aunque Iván se moría de ganas de estar presente, sus horarios de papá no se lo permitieron. Al final de cuentas, el evento se llevó a cabo sin Iván, pero con tres posibles razones sobre ausencia: el vuelo, la familia o, la que se especuló entre la prensa respecto a que prefirió evitar las preguntas incómodas sobre la herencia y los derechos de la obra de su padre.

