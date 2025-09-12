El cineasta volvió a demostrar que no se deja apantallar por nada… ni siquiera por el cronómetro de los medios. Durante las entrevistas de promoción que dio previo al estreno de la serie “Las muertas”, los medios seleccionados para abordar al director tenían apenas 10 minutos para cuestionarlo junto a Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán, protagonistas de la serie, pero Estrada decidió ignorar el reloj y contestar todo lo necesario, con el humor y la indiferencia que lo caracterizan.

La decisión tomó por sorpresa a los encargados de las relaciones públicas de la serie y de la plataforma que la transmitirá, y generó más de un gesto de enojo sin disimulo, pero para Estrada valió la pena, pues se aseguró de que los reporteros pudieran hacer su trabajo, y él pudiera hablar de su obra como debía. Una muestra más de que cuando Luis Estrada habla… no hay reloj que lo detenga.

Yadhira Carrillo dirige a Santamarina

El retorno a los sets de grabación de Yadhira Carrillo ha generado en la actriz emoción y ganas de explorar en otras áreas, además de la actuación, en la que ha ganado prestigio.

Y es que ahora que la protagonista de telenovelas como “Amarte es mi pecado” y “Barrera de amor” se encuentra en la recta final de grabaciones de “Los hilos del pasado”, y se ha dado oportunidad de ponerse en la posición de directora y guiar a Eduardo Santamarina para los spots publicitarios de la historia en la que ambos compartirán escena.

Muy su papel, la actriz dio instrucciones a su colega sobre lo que debía decir y cómo hacerlo, para alcanzar los tonos y las intenciones requeridas.

Por fin llegará el agua a los Estudios Churubusco

Por 80 años los foros emblema del cine mexicano no estuvieron conectados a la red de suministro agua de la Ciudad de México; subsistían gracias a un pozo propio que está a punto de secarse.

Hasta ahora se sabe que se han hecho todos los trámites necesarios para que en estos días empleados gubernamentales por fin conecten la red del conjunto de foros con la troncal de la zona.

En los últimos meses el requerimiento de agua al interior de Churubusco se ha realizado gracias al apoyo de la red del Centro Nacional de las Artes, que está al lado de los estudios, con la apertura de una válvula, así como con pipas de agua.

El actual director dice que como el pozo fue pródigo por 70 años, nunca se pensó en tener otra entrada de agua, pero desde que entró le comentaron del problema que está por solucionarse. La nueva red contará también con otro pozo.