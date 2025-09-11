Una publicación en Facebook volvió a poner a Ángela Aguilar en medio de la polémica. Todo sucedió cuando una cuenta realizó un post para defender a la hija de Pepe Aguilar.

El mensaje señalaba que, al igual que Selena Quintanilla, Ángela representa la esencia mexicana; sin embargo, los usuarios no tardaron en comparar negativamente a la esposa de Nodal: “Selena humilde, Ángela arrogante”, “Selena cantaba hermoso, Ángela no” o “No le llega ni a los talones a Selena”.

Mientras algunos se pusieron a favor de Ángela, otros cuestionaban que su apodo de “La Princesa del Regional” fuera autoimpuesto y no surgiera del cariño del público. Y así, se nota que las redes y el público no perdonan y cada que pueden, le cae hate a los Aguilar.

José Eduardo Derbez se empleará en Bilbao

Ya se sabe por qué José Eduardo Derbez se ha despedido de su mamá y familia, incluyendo a su pequeña hija Tessa, de un año, y de la que se filtraron algunas imágenes. Y aunque hubo versiones de que incluso lo colocaban en alguna clínica de rehabilitación por su gusto al alcohol, la verdad es que se encuentra en Bilbao como protagonista de la versión serie “Infelices para siempre”, que en cine protagonizaron Consuelo Duval y Adrián Uribe. Al hijo de Eugenio le tocará ser un empleado del hotel donde los tiempos se repiten. Bilbao fue elegida justo por los incentivos fiscales que le darán retorno económico una vez que sea terminada.

Foto: Instagram @jose_eduardo92

Mauricio Herrera se mofa de su salud y regresa a los escenarios

Pocos son los actores que logran el sueño de envejecer arriba del escenario, pero los que cumplen ese deseo dan ejemplo de pasión, disciplina y entrega, ese es el caso de Mauricio Herrera, quien con 91 años de edad volvió al teatro con “Aquí entre dos”, demostrando que su buen humor está en forma.

Su esposa, Luhana Gardi, cuenta que el actor tardó dos años en animarse a presentar este show, pues se había sometido a una cirugía que afectó su movilidad y no quería que su público lo viera en esas condiciones. Sin embargo, su hijo Alejandro Herrera adaptó este montaje para que el actor pudiera estar sentado todo el tiempo.

Ahora, Mauricio está de nuevo frente a su público en el Teatro Rafael Solana haciendo incluso mofa de su estado de salud.

