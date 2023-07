La cruda película en Netflix basada en la vida real que te erizará la piel

Netflix tiene contenido audiovisual de lo más amplio, que acapara a millones de suscriptores alrededor de todo el mundo quienes a gusto consumen grandes producciones.

Es común encontrar en la plataforma películas y series de diversos géneros de lo más variado que permite a los consumidores muchísimas sensaciones que suelen erizarles la piel.

Una de estas producciones se trata de la película titulada “El niño que domó el viento" ("The Boy Who Harnessed the Wind"), misma que fue estrenada en 2019.

¿De qué trata “El niño que domó el viento"?

Lo cierto es que en Netflix existen películas que te harán pasar un rato ameno y agradable, hay otras que te harán reír, algunas más llorar, sin embargo, son pocas las que te brindan un mensaje de vida y que impactan al estar basadas en hechos reales.

“El niño que domó el viento" es una de las más conmovedoras de este estilo. La cinta fue dirigida por Chiwetel Ejiofor, quien también escribió el guion basado en el libro homónimo de William Kamkwamba y Bryan Mealer.

Ambientada en un pequeño y remoto pueblo de Malawi, África, allí seguiremos la vida de William Kamkwamba (Maxwell Simba), un joven apasionado por la ciencia y la ingeniería, quien vive en un entorno de escasos recursos y pocas posibilidades de estudio. La familia del muchacho atraviesa una severa sequía que asola su aldea, los cultivos se marchitan y la comunidad enfrenta la hambruna y la desesperación; a pesar de las dificultades, William está decidido a encontrar una solución para ayudar a su familia.

"El Niño que Domó el Viento". Fuente: Twitter @cherovapete_

Esta inspiradora historia, que resalta la importancia de la unidad y el trabajo en equipo para superar problemas y alcanzar objetivos comunes, que además nos recuerda la importancia de la esperanza, la perseverancia y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades.