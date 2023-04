La complicación que podría tener Silvia Pinal en su salud y que su familia evita a diario

Silvia Pinal es considerada una de las actrices más talentosas y hermosas del mundo. Querida y amada por todos, con sus dotes artísticos marcó un antes y un después en su paso por la gran pantalla. La actriz es recordada por personajes protagónicos en los clásicos del cine.

Silvia Pinal tiene 91 años y está bajo el cuidado de su familia. Actualmente goza de buena salud pero sus parientes cercanos y amigos la protegen de las situaciones externas, sobre todo de las malas o tristes noticias que empañan hoy el mundo del espectáculo.

Silvia Pinal y su estado de salud (Fuente Instagram @silvia.pinal.h)

Es que muchos de los amigos y colegas de la "La Diva del Cine de Oro" han fallecido en los últimos meses y desde el entorno de Silvia Pinal prefieren preservarla de estas amargas noticias. Entre las figuras que han muerto en la escena del entretenimiento de México hay celebridades como Irma Serrano, Rebecca Jones, Ignacio López Tarso, Andrés García y Chabelo

El cuidado de la salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal tiene 91 años y desde hace un tiempo desde su círculo cercano evitan darle malas noticias porque temen que la "La Diva del Cine de Oro" se deprima y esto repercuta de forma negativa en su salud.

Fue la propia hija de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel la que confirmó que su madre no sabe que han muerto algunos amigos, colegas y conocidos del mundo del espectáculo. Las declaraciones las dio en el programa matutino “Hoy” de Televisa.

“Ya no le comunicamos nada de eso porque la verdad no tiene caso pues luego se deprime. ¿Sí es triste siempre estar perdiendo a los compañeros, no? Y además López Tarso, La Tigresa, Rebecca (Jones), Chabelo, mucho como para aguantarlo”, dijo Sylvia Pasquel en el programa “Hoy”.

Por otro lado, las personas cercanas a Silvia Pinal que manejan las cuentas oficiales de las redes sociales han realizado publicaciones para despedir a Ignacio López Tarso, Xavier López “Chabelo” y Andrés García. Es que se trata de algo protocolar y respetando el cariño que la “Diva del Cine de Oro” les tenía a los artistas.