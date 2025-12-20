Más Información

La comedia permeó en la cinematografía nacional, en un año en el que hubo un incremento en admisiones en salas con respecto al 2024, lo que lo encamina a convertirse en el segundo más exitoso después de la pandemia.

Hasta la primera semana de diciembre se contabilizaron 9.4 millones de boletos vendidos para títulos nacionales, contra los 9.2 millones en el mismo periodo de 2024.

Las cifras no contemplan los recientes estrenos de La reserva, drama ganador en el Festival de Cine de Morelia; Itu Ninu, película de ciencia ficción en mixteco, y el lanzamiento en Navidad de La celda de los milagros con Omar Chaparro.

El primer lugar hasta ahora es para Mesa de regalos, con José Eduardo Derbez y Cassandra Cianguerotti, con 1.9 millones de boletos vendidos, que superó a producciones estadounidenses en admisiones como las secuelas de Wicked, Tron y Los tipos malos.

La cinta fue seguida por la saga Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, con 1.1 millones de butacas ocupadas, rebasando, por ejemplo, a Una batallas tras otra, con Leonardo DiCaprio. El tercer sitio fue de Soy Frankelda, , con 827 mil entradas.

“El cine mexicano cierra mejor que el año pasado, hay una mejora en la taquilla”, dice Mauricio Durán, presidente de la Canacine.

De acuerdo con las cifras, hubo más de 100 estrenos locales en salas, cifra similar a la del año pasado.

