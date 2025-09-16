El Zócalo de la Ciudad de México vivió la fiesta mexicana más grande del mundo de mano de La Arrolladora Banda el Limón, quienes en punto de las 21:36 subieron al escenario de la Plaza de la Constitución.

Como parte del festejo del 15 de septiembre que además es el primero dado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la agrupación deleitó a sus fans con varios de sus grandes éxitos.

La noche inició con “Traicionera”, misma que de inmediato puso a cantar a los asistentes quienes ya lucían impacientes después de que el show abridor encabezado por Alejandra Avalos finalizará a las 21:00 horas.

Lee también Entre banderas, sombreros y pinturas tricolor, fans de La Arrolladora empiezan a llenar la plancha del Zócalo

Mexicanos cantan con la Arrolladora Banda el Limón, previo al Grito de Independencia por la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/25). Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

Sin mediar palabra, la agrupación continuó con “Confesión”, “El FInal de nuestra historia” y “Entre beso y beso”, la emoción de una plancha del Zócalo a la que no le cabía una persona más era latente con cada grito que se unía en una sola voz para entonar los temas de los originarios de Mazatlán.

Antes de comenzar “Y que quede claro”, Max Cervantes tomó el micrófono para agradecer a los fans y decir: “qué noche tan mágica”, posteriormente la pregunta que todos querían escuchar llegó.

“¿Habrán personas enamoradas esta noche?”, para dejar escuchar las primeras notas de “Aquí hay para llevar”, posteriormente German Montero bajo a convivir con el público mientras sus compañeros seguían interpretando “Al ritmo de la banda”, para volver al escenario unos minutos después y dar un discurso que emocionó a todos.

Lee también Así se celebraba antes el 15 de septiembre: con Pedro Infante, Jorge Negrete y el Himno Nacional en cines y teatros

Arriban fans al Zócalo capitalino para presentación de La Arrolladora banda El Limón. Foto: César González/ EL UNIVERSAL

“Hay que ser conscientes que es una noche mágica, es la fiesta mexicana más grande del mundo, échese un grito el que esté orgulloso de ser mexicano”, dijo ante los gritos de todos sus seguidores, quienes querían seguir bailando.

Sin embargo, la hora de que Claudia Sheinbaum saliera al balcón de Palacio Nacional se acercaba, aunque La Arrolladora no dejó con ganas a aquellos que se dieron cita en el Zócalo y prosiguieron con una seguidilla de canciones como “La otra cara de la moneda”, “Deti exclusivo”, “Ya te perdí la fe” y “¿Qué me vas a dar?”.

Cerca de las 22:40, el final se acercaba y llegó el momento de dejar el corazón en la Plaza de la constitución con “Mi segunda vida”, “Corazón de Piedra” y “El Ruido de tus zapatos”, tema que cerró el concierto gratuito y dio paso al grito de Independencia.