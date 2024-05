¿Khloé Kardashian dispuesta a experimentar en el amor con mujeres?

La empresaria Khloé Kardashian sugirió en una publicación en X, antes Twitter, esta semana, que está abierta a nuevas experiencias amorosas.

En sus redes sociales, la modelo respondió de manera directa a un comentario sobre la posibilidad de tener relaciones con mujeres, después de que una seguidora bromeara sobre sus fracasos amorosos con hombres de alto perfil. "Yo creo que Khloé debería probar ser lesbiana", escribió una internauta, a lo que Kardashian simplemente respondió: "Bueno, nunca se sabe lo que me depara el futuro".

Más tarde, la hermana menor del clan reaccionó con un emoji de risa y llanto ante una imagen que hacía referencia al lesbianismo, lo cual dio a entender a otros usuarios que no estaba descartando idea.

Esta no es la primera vez que Kardashian juega con la idea de relaciones con personas del mismo sexo; en un episodio de "Keeping Up With The Kardashians", tuvo un momento íntimo con su mejor amiga Malika Haqq, durante el cual compartieron besos mientras Haqq estaba bajo los efectos del alcohol.

Aunque Kardashian ha tenido éxito en varios aspectos de su vida, su historial amoroso ha sido menos favorable.

Tuvo una relación tumultuosa con el jugador de baloncesto Tristan Thompson que terminó después de que se revelara que este tuvo un hijo con Maralee Nichols en 2021. Previamente, la famosa estuvo en un matrimonio complicado con el jugador de la NBA Lamar Odom, quien admitió haberle sido infiel en gran parte de su relación, además de enfrentar problemas de abuso de sustancias, lo que llevó a su separación en 2013.