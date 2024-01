Desde Selena Gomez a Kourtney Kardashian, algunas de las estrellas que desfilaron por la alfombra plateada de los Emmys

Después de varios meses de espera, a causa de las huelgas de actores y escritores, la noche de la 75 entrega de los Premios Emmy por fin llegó.

Esta noche, la industria de la televisión y el streaming se reúne para reconocer a sus mejores producciones entre las que destacan "Succession", serie que encabeza la lista de nominaciones con 27, "The White Lotus" y "Better Call Saul".

Pero antes de entregar las premiaciones se llevó a cabo una alfombra plateada por la que desfilaron los rostros más importantes de la pantalla chica. Unos de los primeros en llegar fue la actriz Laverne Cox y el actor Adam Brody, ambos vistiendo atuendos negros.





Adam Brody y Laverne Cox fueron de las primeras estrellas en desfilar por la alfombra roja. Foto: EFE Y AFP

Quien también recorrió el pasillo fue el actor originario de Guadalajara, Cristo Fernández, y que forma parte de la multinominada "Ted Lasso". Hablando completamente en español, Fernández reconoció que el mensaje optimista de la serie fue lo que los hizo ganarse el corazón del público desde la primera temporada, pues se estrenó durante la pandemia: "Fue una combinación de varios factores, eran tiempos difíciles para todos y una serie que hablaba de sentimientos positivos. Pero siento que el mensaje hubiera pegado con o sin pandemia, porque como televidentes estábamos buscando contenido de esta manera". dijo.

Alan Ruck, nominado por la serie "Succession", también desfiló por la alfombra y además de hablar del gran trabajo de los técnicos durante todo el rodaje del proyecto, reconoció que, ahora que ha llegado a su fin, no habrá una sola cosa que no extrañe de este exitoso programa: "Todo fue un obsqeuio, no hay nada que no vaya a extrañar".

Selena Gomez, Pedro Pascal y Jenna Ortega causaron sensación durante su aparición ante las cámaras, pero quienes se robaron la atención fueron Kourtney Kardashian y Travis Barker, al lucir un atuendo a juego, ambos vistieron smoking negro.





Jenna Ortega apareció en la alfombra plateada de los Emmy: Foto: AFP





Para cerrar la alfombra, apareció el mexicano Diego Luna, nominado por la serie "Andor", para hablar un poco sobre cómo llegó a formar parte del universo de Star Wars: "No me dejaban entrar (a la alfombra). El director me dijo que desde que vio "Y tu mamá también", me dijo: 'quiero trabajar contigo y llevar esa actuación tan sincera a Star Wars'. Aquí seguimos así que algo salió bien", expresó.