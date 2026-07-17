A veces las redes de un medio pueden convertirse en el peor enemigo de un artista. Eso fue lo que pensaron varios usuarios después de que la cuenta de EXA rescatara un video de Kenia OS interpretando “Como la flor”, de Selena Quintanilla, durante una visita al programa de Jessie Cervantes realizada hace casi un año.

El clip volvió a circular de la nada y, lejos de generar nostalgia, terminó desatando una lluvia de críticas hacia la cantante.

En los comentarios no hubo piedad: "Tiene talento, solo falta encontrarlo", "¿Y pintar no te gusta, Kenia?", "La descompositora", "No le atinó a ninguna nota" y "¿Por qué con tanto dinero no contrata un maestro de canto?" fueron algunas de las opiniones que más se replicaron.

Incluso hubo quienes aseguraron que la publicación parecía más un intento por exhibirla que por recordar su visita. Porque si algo aprendieron los community mánagers esta semana, es que revivir un video viejo también puede revivir una polémica.

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Flor Vigna entra a LCDLF con maleta y ocho kilos de más

La argentina Flor Vigna, quien se dio a conocer en México debido a su participación como boxeadora en el evento “Supernova Génesis”, en abril pasado, promete que hará todo por ser conocida en México y Latinoamérica, parte de ello es su participación ahora en el reality “La casa de los famosos México”.

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La propia Flor comenta que ahora la verán con unos ocho kilos de más en comparación con la etapa en la que boxeó, pues en esos meses se preparó y cuidó su alimentación al máximo y ahora no ha tenido que limitarse en comer tacos, que es lo que más le gusta cuando se sienta a la mesa.

La influencer y cantante se suma a la cuarta temporada del reality. Foto: Instagram.

Nieto de María Victoria, bueno para las apuestas

El Mundial de Futbol se metió en todos los rincones posibles, incluso llevando a artistas como Luche, uno de los integrantes de Cumbia Pedregal, a apostar en favor de Francia.

Mientras la agrupación se encontraba en gira de medios, los galos disputaban la semifinal del torneo, por lo que el nieto de María Victoria pidió ver el partido mientras esperaba entrar a cuadro, además de desviar la mirada mientras respondía, para no perderse ninguna acción en la cancha. Es que estos partidos sólo se ven cada cuatro años.

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José Pablo, Emilio y José Eduardo “Luche”. Foto: ARTURO CÓRDOVA

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