Keane da pistas de futura visita a México

Keane publicó un video en el que aparecen diferentes estadios del mundo, entre ellos, la fachada de los Palacios de los Deportes y lo que pareciera ser el Auditorio Telmex, a través del que se dirigen a sus fans pidiéndoles que se suscriban a su página oficial, por lo que sus seguidores, no sólo mexicanos, sino de todo el mundo han comenzado a especular que La agrupación británica está por emprender una gira mundial en la que podría estar incluido nuestro país.

Luego de tres semanas sin que la banda hiciera ninguna actualización en sus redes sociales, esta tarde publicaron un video que, pese a que pareciera ser de contenido inconsistente, en realidad, sugiere muchas pistas que sus fanáticas y fanáticos estaban ansiosos por ver, pues se trata de un clip de una duración no mayor a ocho segundos, a través del que aparecen imágenes de los exteriores de grandes recintos donde se llevan a cabo eventos de demanda masiva como los conciertos.

El AFAS Live, de Ámsterdam, el Radio City Music Hall de Estados Unidos y los Palacios de los Deportes de México y el Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara, son algunos de los recintos que aparecen a la brevedad en este video que fue ligado con la página oficial de la banda, la cual te lleva a la opción de inscribirte a una serie de notificaciones del grupo que, habitualmente, son enviadas al correo que la persona proporcione.

Ante la posible visita de Keane a nuestro país, sus fans ya se han manifestado en redes sociales mostrando la esperanza que les causa la idea deque la banda vuelva a nuestro país, luego de cuatro años de ausencia, cuando en 2019 ofreció una serie de conciertos en compañía de Travis, la banda de escoceses que se dio a conocer por temas como "Sing" y "Why does it always rain on me?", aprovechando que se presentarían en el Corona Capital, por lo que también agendaron fechas para Monterrey y Guadalajara.

La primera vez que Keane vino a México fue ¡hace 19 años!

Fue hace 19 años, en 2004, que la agrupación, conformada por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quinn y Richard Hughes, vino a nuestro país por primera vez, cuando se encontraban promocionando su álbum debut "Hopes and Fears", lanzando ese mismo año, por lo que se presentaron en el entonces Salón 21, que tenía una capacidad de 300 personas, para las que interpretó 13 temas. Además, en esa ocasión, los integrantes de la banda visitó en Centro Histórico de la Ciudad de México.

Al año siguiente, la banda anunció su segunda fecha para un recinto mucho más demandante, al presentarse en el Palacio de los Deportes, el cual alberga hasta 17 mil 453 espectadores.

Los integrantes de Keane visitaron la capital, por primera vez, en 2004. Foto: Especial

En 2004, Keane se presentó en el Salón 21, que tenía una capacidad de 300 personas. Foto: Especial

Keane alcanzó fama mundial tras el lanzamiento de temas como "Somewhere only we know", "Everybody´s changing", "Is it any wonder?" y "The lovers are losing" entre otras.



