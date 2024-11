Después de estar en la cima del éxito, ahora Karol G se encuentra en medio de la polémica por su más reciente sencillo "+57", donde colabora con otros reggaetoneros como Maluma, Feid, J Balvin, Ryan Castro; entre otros.

Aunque rápidamente la canción se convirtió en una de las más escuchadas de las plataformas digitales, también fue duramente criticada, pues en la letra se pueden escuchar frases como: "una mamacita desde los fourteen (14 en español)", por lo que fue señalada de sexualización explícita de menores.

Ahora, la llamada "Bichota" decidió romper el silencio y a través de un comunicado habló no solo sobre las acusaciones que han hecho hacia su música, sino sobre lo mucho que le han afectado a nivel personal:

Carolina, nombre real de la colombiana, también reconoció que como artista su trabajo siempre está bajo la lupa, pero el contexto que le han dado al sencillo la tiene sumamente frustrada:

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dados”.

Asimismo, se responsabilizó por el descontento que ha manifestado el público respecto a su nueva música; sin embargo, también aclaró que ésta fue sacada de contexto:

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva".

Sin embargo, también aseguró que esta delicada situación la ha hecho reflexionar, por lo que se disculpó con sus fans y todas las personas que se hayan sentido ofendidas:

"Me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, finalizó.

Por su parte, los seguidores de la intérprete de "Tusa" han iniciado un debate en las redes sociales, y es que, aunque muchos han hecho alarde de su talento, otros se han dicho decepcionados por la temática de esta canción:

"Se siente tanta impotencia de ver tantos jóvenes perdidos en los vicios y esta gente saca unas 'canciones' que solo les importa facturar", "que pesar que lo único que pudieron hacer fue enaltecer la cultura narco y de prostitución", "qué desperdicio de una colaboración que pudo ser realmente un himno en Colombia", "aquí los que vamos hasta el fin del mundo contigo, los que nos disfrutamos tus canciones y valoramos tu trabajo", "reina de Colombia", son sólo algunos de los comentarios.









