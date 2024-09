Aleks Syntek vivió un momento complicado en su carrera debido a las críticas que, hace unos meses, hizo a la música de Karol G, mismas que no sólo le valieron mensajes de odio por parte de los fans de la llamada "Bichota", también la pérdida de varios contratos.

Fue en abril de este año cuando el cantante visitó el podcast de Gabo Ramos, y lo que empezó como una plática cualquiera, terminó en una gran polémica cuando Syntek tiró al inodoro el disco "Mañana será bonito" de la colombiana.

Esto fue parte de una dinámica en la que tenía que escoger, entre varios artistas, con qué música se quedaba y cuál prefería arrojar a la taza del baño. "No me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos, pero esto no es para alguien de mi edad", dijo antes de tirar el álbum.





El cantante arrojó al inodoro el disco de la colombiana. Foto: YouTube, Instagram.

Ahora, y tras meses de guardar silencio al respecto, el intérprete de "Tú necesitas" explicó que jamás quiso hacer de menos la música de Karol Syntek, simplemente fue una actividad que se sacó de contexto: "Era un programa de bromas, era puro cotorreo. La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer", dijo en entrevista para Azteca Monterrey.

Pero su participación no sólo trajo consigo comentarios negativos en las redes; sino que le afectó de manera profesional. Según el propio cantante, varios empresarios decidieron cancelar sus conciertos en Colombia y Estados Unidos, dos de los mercados más importantes para el pop latino: "Se me cancelaron conciertos porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos", agregó.









Aleks dejó claro que no tiene nada personal y mucho menos profesional en contra de la cantante; incluso, destacó que el problema es generacional, pues a sus 55 años no es la música que escucha.

Esta no es la primera vez que Syntek se encuentra en el ojo del huracán por sus opiniones musicales. En otras ocasiones, ha lanzado fuertes críticas contra el reggaetón y ha pedido a las autoridades regular su reproducción en espacios públicos, ya que no es música para todas las edades.

