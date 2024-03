Aleks Syntek explota por críticas hacia su hijo: "Conmigo lo que quieran"

Para nadie es un secreto que el cantante Aleks Syntek es un gran detractor de la música urbana, en especial del reggaetón, y es que en varias ocasiones ha expresado su desagrado por este tipo de música; calificándolo de inadecuado y de enaltecer el machismo y la misoginia.

Al parecer, esta idea es compartida por su familia, pues hace unos días el propio Syntek reveló que uno de sus hijos estuvo a punto de iniciar una pelea en una fiesta, pues no le permitían poner la música que él deseaba, como la de Gorillaz, Coldplay o The Killers.

Las declaraciones del cantante provocaron una ola de críticas contra el joven a quien tacharon de intolerante, maleducado y violento; por lo que el intérprete de "Intocable" no dudó en salir en su defensa.

En un video que compartió en las redes sociales, Syntek aseguró que los usuarios sacaron de contexto sus palabras y dio detalles sobre la fiesta que causó tanta polémica:

"Platiqué que mi hijo se molestó y que casi se agarra a trancazos con unos chavos en una fiesta porque no le permitieron poner a Gorillaz y a The Killers, esto porque ya llevaban cinco horas tocando música inapropiada y muy nefasta; en ningún momento él agredió a nadie", explicó.









Asimismo, pidió que dejaran de atacar a su hijo, quien no es una persona pública, y en dado caso de que quisieran criticar a alguien, invitó al público de que arremetan en su contra:

"Lo que me molesta es que juzguen a mi hijo, que molesten a mi hijo, los medios y la gente con sus juicios. Conmigo lo que quieran; a mi critíquenme todo lo que les de la gana, pero con mis hijos no", sentenció.

Por último, aclaró que sin importar sus gustos musicales, él jamás ha alentado las agresiones, incluso, les ha inculcado a sus hijos la tolerancia (en todos los ámbitos): "Yo siempre he educado a mis hijos a ser tolerante, a escuchar cualquier tipo de música, pero a ser conscientes y les he permitido asistir a conciertos de artistas que no me gustan. En mi familia no hay prohibición, pero hay respeto", finalizó.

Pero lejos de calmar las críticas, las palabras de Syntek volvieron a abrir la discusión entre los usuarios, pues aunque algunos apoyaron la decisión del joven, otros más le sugirieron no acudir a eventos que no son afines a el: "¿cuál sacaron de contexto? Literal es el contexto", "Ya nadie invite al hijo de Syntek", "Si fuera una persona educada respetaría los gustos de cada quien, si no le gusta esa música que no vaya y haga sus propias fiestas", "Somos el hijo de Alex Syntek y yo contra el mundo", "cinco horas escuchando eso ¿y no se fue?", "pues que cambie de amigos y asunto arreglado", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

