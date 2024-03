Aleks Syntek comparte video de "niño Peso Pluma" y advierte: "hay música que no es para niños"

Aleks Syntek no quita el dedo del renglón sobre el cuidado que deben de tener los papás con lo que sus hijos escuchan, así que compartió un ejemplo de lo que no debería pasar: un niño cantando las canciones de Peso Pluma.

El mismo doble PP ha admitido que su música no es para menores de edad, pues las letras de varias de sus canciones hablan de narcotráfico, violencia y sexo, sin embargo, hay muchos niños que conocen a la perfección la letra de sus temas, incluso, se han vuelto virales en redes interpretando sus canciones.

Ese es el caso de un menor de edad al que llaman "Peso Plumita", un niño que luce un corte de cabello igual al de Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre del intérprete de regional mexicano que encabeza las listas de popularidad en las plataformas streaming.

Aleks Syntek critica a menor inspirado en Peso Pluma

No es la primera vez que Aleks Syntek expresa su desacuerdo con algún género musical que, bajo su criterio, no debería ser escuchado por niños, desde hace años lo ha hecho en contra del regagetón, en una entrevista con EL UNIVERSAL, el intérprete de "Corazones invencibles" lamentó que en la industria, quien no le entrara a este género, quedaba fuera.

“La música está sanando, nunca es bueno el embudo de enfocarse en un solo género musical. El urbano se adueñó de todo y llegó un momento en que la radio y las disqueras no te pedían otra cosa que no fuera reggaetón y a los que no quisimos entrar nos sacaron un poco de la jugada”, dijo. Syntek.

Aleks considera la letra de canciones de reggaetón como inapropiada, ya que son explícitas, y ha dicho que como papá le molesta que esta música se reproduzca en espacios públicos donde hay niños, ya que su contenido es para adultos

Ahora, el cantante reacciona en contra del tema "PRC", interpretado por Peso Pluma y Natanael Cano. El corrido tumbado habla de narcotráfico: "Siento que ando volando ya, carnal. Y aquí nunca nos vamos a quejar. ¿Para qué vamos a voltear pa'trás?. Ni pedo yo le vo'a atorar", reza parte de su letra.

Compartió parte del video en el que el menor aparece cantando y bailando dicho tema de Peso Pluma.

"Mama, Papá, hay música que no es para niños", escribió para acompañar el video.

Aleks Syntek muestra su desacuerdo con este contenido

Muchas de las respuestas de sus seguidores coinciden con las de Syntek, incluso, aquellos que no son fans de Peso Pluma, aseguran que su música no debería de ser ni para adultos.

"Por favor recuerden que nuestro futuro son los niños no los echemos a perder tan chiquitos a esa edad yo escuchaba Tatiana, no digo que los dejen escuchar música de niños pero esta música creo que ni siquiera es apta para adultos".

Mama, Papá, hay música que NO ES PARA NIÑOS pic.twitter.com/IEiApqrTwX — Aleks Syntek (@syntekoficial) March 22, 2024









