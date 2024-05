Avril Lavigne habla, por primera vez, de la teoría conspirativa sobre su supuesta muerte

Una de las teorías conspirativas más famosas, en el mundo de la música, es aquella que asegura que Avril Lavigne, cantante de rock punk, murió hace más de 20 años, justo cuando su carrera apenas iniciaba y su fama se extendía; por lo que ahora es sustituida por una doble idéntica, de nombre de Melissa.

A lo largo de todo este tiempo, diferentes portales de Internet se han llenado con supuestas pruebas que demostrarían el fallecimiento de la canadiense, como algunos cambios en su rostro y hasta su manera de vestir, y por muy alejado de la realidad que esto suene, esta especulación ha ganado grandes adeptos desde su aparición.

Sin embargo, y con el único fin de aclarar su supuesta muerte, la intérprete de "Complicated" ya rompió el silencio al respecto y, si bien, aseguró que se ha reído de ella a lo largo de todo este tiempo, también dijo que no está segura de poder hacer algo para que la gente deje de creerla.





Las teorías indican que Avril Lavigne habría muerto casi al inicio de su carrera. Foto: Captura Instagram





Lee también Avril Lavigne y Tyga terminan su relación a sólo cuatro meses de noviazgo

Lavigne estuvo como invitada en el podcast "Call Her Daddy", donde fue cuestionada sobre esta teoría y, por primera vez, decidió responder las dudas de sus fans: "La teoría conspirativa de que yo no soy yo... (es) genial, pero obviamente soy yo", explicó, temiendo decepcionar al mundo entero.

Asimismo, confeso que la idea que la rodea no es tan mala, en comparación con la que tiene otros artistas, sobre todo porque otra de las supuestas pruebas es que no ha envejecido casi nada: " Siendo honesta, no es tan horrible. Podría ser peor. Siento que tengo una (teoría conspirativa) de las buenas. No creo que sea algo negativo o espeluznante", agregó.









Según la teoría, Avril habría fallecido durante los primeros años de la década de los 2000, las razones varían según el foro que se consulte, y van desde un accidente automovilístico, hasta una enfermedad fulminante.

Cabe aclarar que ella no es la única a la que el público cree muerta, el exBeatle, Paul McCartney tiene una leyenda urban a muy similar. Según ésta, el cantante falleció en 1966 pero su disquera decidió ocultarlo por miedo a la reacción de las fanáticas, ya que en ese entonces la banda era sumamente popular.

Otro artista que se asegura ya pasó a mejor vida es Luis Miguel, solo que él no tiene una, sino varias teorías. Una de ellas indica que "El sol de México" perdió la vida en la década a finales de la década de los 80, en un accidente de coche en la carretera a Acapulco y que, debido a su éxito, era mucho más conveniente reemplazarlo por un doble que dar a conocer su trágico final.

La segunda, por otra parte, asegura que murió durante una fiesta en la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y existe otras más en la que, afirman, sufrió una sobredosis.

Lee también Avril Lavigne habría cancelado su compromiso tras ser captada con Tyga, ex de Kylie Jenner