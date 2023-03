Karol G enseña el paso a paso para unas pestañas XL y una mirada inolvidable

El éxito de Karol G en estos últimos años solo ha ido en aumento. La colombiana se ha convertido en la artista latinoamericana más escuchada del mundo en la plataforma de Spotify y la última colaboración musical con Shakira solo ha potenciado más su popularidad.

Pero además de ser una referente del género urbano en Latinoamérica, también lo es de la moda y de las tendencias de maquillaje. “La Bichota” prefiere los looks sencillos, sin mucha carga de producto, pero siempre apuesta por una mirada de impacto con sus pestañas cuidadosamente arregladas.

Los secretos de Karol G para tener pestañas de impacto

A través de las redes sociales y en entrevista con la prensa, la intérprete de “TQG” explicó cómo hacer para lucir sus pestañas de manera coqueta, muy delicada, pero sobresalientes. "Yo soy de este tipo de brochitas, más duras y pequeñitas. Porque siento que son las que en verdad peinan, como me gustan”, fue parte de su tip de cosmética.

Karol G ama maquillarse las pestañas y aplica movimientos específicos para crear la ilusión de agrandamiento de ojos. Fuente: Instagram @karolg

“Con las pestañitas soy súper intensa, empiezo de adentro hacia afuera para que no se me olvide ningún pelito", agregó la cantante, acerca del procedimiento para obtener unas pestañas XL. "Si quieres llegar al verdadero extremo del lagrimal, miras hacia el lado contrario. No hacia allí, porque de pronto te vas a lastimar más fácil el ojo”, fue parte de un consejo crucial de la artista nacida en Medellín.

¿Cómo lucir de la mejor manera las pestañas XL? #KarolG comparte el secreto 👁️ pic.twitter.com/S4HUVjXRaD — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 23, 2023

“Voy moviendo el ojo en la medida en que voy yendo hacia el otro lado. Si pongo pestañina en este tipo de make up, me gusta hacerlo también en la parte de abajo del ojo, para que se vea más grande. Si se agranda arriba, vamos a agrandarlo abajo. Para que se vea más abierto y grande", fue parte de su explicación para crear una ilusión de tamaño acerca de sus ojos y su mirada.