Al igual que a Belinda: 3 cantantes que fueron atacados sobre el escenario

El pasado fin de semana la cantante Belinda se presentó en el palenque de la feria de Irapuato, pero su presentación no fue noticia por los looks que lució o por las canciones que interpretó, sino porque fue víctima de un acto de violencia.

Una fan de Belinda se subió al escenario y casi la tiró al suelo. Belinda sufrió algunas heridas leves, pero sin dudas se llevó un gran susto.

"En el concierto de hoy, se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimo, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda", escribió Belinda en sus stories de Instagram. Sin embargo Belinda no es la única cantante que ha sufrido este tipo de actos por parte de un fanático.

¿Qué otros cantantes han sufrido ataques en el escenario?

En el año 2000, cuando AC/DC se presentó en Phoenix (Arizona), Young fue provocado dos veces por un fanático. Cuando el guitarrista iba por la mitad de 'Badboy Boogie', el fan le tiró un vaso de cerveza. Manteniendo la calma, Young lo señaló a la seguridad. Luego, otro trago lo empapó, lo que lo llevó a quitarse la guitarra con ira y bajar para buscar al fanático.

Noel Gallagher, uno de los integrantes de la icónica banda inglesa Oasis también fue atacado. Cuando la banda se presentó en una oportunidad en Toronto (Canadá), un fanático se subió al escenario para derribar a Noel Gallagher. Incluso Liam Gallagher comenzó a golpear al fanático para que soltara a su hermano.

El cantante británico Robbie Williams también sufrió heridas por parte de un fanático durante un show. Fue cuando todavía formaba parte de la banda Take That.

En Alemania, en el 2001, un fanático de Williams corrió hacia el escenario y lo empujó al piso. Sin dudas el intérprete de “Feel” se llevó un gran susto.