Una videollamada con sus cuatro hijos, North (11 años), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (5), cambió la mentalidad de Kanye West.

El rapero, quien ha estado envuelto en polémicas por publicaciones controvertidas en su cuenta de X, relacionadas, entre otros temas, con el antisemitismo, aseguró que ha dejado atrás esas ideas.

West, de 47 años, expresó su nueva postura a través de 10 publicaciones en esa misma red social. En la primera, aseguró: “He terminado con el antisemitismo. Yo amo a la gente”.

En otro mensaje, reconoció el dolor que ha provocado y mencionó que también ha elegido perdonar: “Dios, perdóname por el dolor que he causado. Perdono a quienes me han causado dolor. Gracias, Dios”.

El intérprete de "All of the Lights" compartió que estas reflexiones surgieron tras una conversación con sus pequeños: “Quiero salvar al mundo de nuevo”, escribió. Agregó que el antisemitismo mata el alma.

Finalmente, hizo un llamado a la humanidad para buscar la paz: “La Tierra misma está en el Reino de Dios. Dios llama a la paz. Comparte la paz”.

Estas declaraciones llegan semanas después de que West lanzara el tema “Heil Hitler”, el cual fue retirado de algunas plataformas musicales por su contenido.

¿De qué habla “Heil Hitler”?

En la canción, el rapero lanza varias indirectas contra su exesposa, Kim Kardashian, con quien mantiene una disputa legal por la custodia de sus hijos. “Estas personas me quitaron a mis hijos y congelaron mi cuenta bancaria. Tenía tanta rabia dentro de mí...”, afirma, sugiriendo que los bancos también retienen su dinero.

Incluso bromea sobre el consumo de óxido nitroso: “Con todo este dinero y fama, todavía no puedo recuperar a mis hijos. Con todo este dinero y fama, todavía no puedo ver a mis hijos”.

En el estribillo se escucha: “Me convertí en un nazi, yo soy el villano”, y al final del tema se incluye un fragmento de un discurso de Adolf Hitler.

Días antes, el rapero ya había provocado controversia al elogiar públicamente al líder nazi. Su obsesión con el tema se remonta a 2022, cuando comenzó a hacer comentarios antisemitas y llegó a portar camisetas con esvástica.

