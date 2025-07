Justin Timberlake dio por terminada su gira "The Forget Tomorrow Tour" con un mensaje muy emotivo en el que reveló que ha estado lidiando con un delicado problema de salud, pues padece la enfermedad de Lyme.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas, específicamente las del género Ixodes. Si no se trata, puede afectar la piel, las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

En el mensaje, Justin detalló que mientras ha estado en el escenario ha tenido que lidiar con los dolores que causa esta enfermedad.

"Entre otras cosas he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Lo que no digo para que te sientas mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de los escenarios. Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente", detalló.

Justin Timberlake termina su gira "Forget Tomorrow World Tour" y comparte mensaje de agradecimiento con sus fans.

Timberlake confesó que fue un shock cuando lo diagnosticaron.

"Cuando me diagnosticaron por primera vez me quedé en shock pero al menos podía entender por qué está bien el escenario y con una gran cantidad de dolor nervio o simplemente sintiendo una loca fatiga o una enfermedad. Me enfrenté a una decisión personal, ¿dejar de hacer giras o sigue y averígualo? Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber elegido seguir adelante", expresó.

El cantante enfatizó que desea estar más conectado que nunca con sus seguidores y apoyarse con otros que padecen la misma enfermedad que él.

"Compartiendo todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una manera de estar más conectados. Me gustaría hacer mi parte para ayudar a otros que experimentan esta enfermedad también".

Productor discográfico, compositor y actor, Justin Timberlake ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo y otros 70 millones de discos como vocalista principal de NSYNC.

Veinte años no será nada, pero han pasado demasiado lentos como para esperar otros tantos para otra visita de alguien que ha logrado más de 23.000 millones de reproducciones de audio y vídeo en todo el mundo.

