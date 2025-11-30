Más Información

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

“México es un país sagrado”: Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

“México es un país sagrado”: Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

Hoy vivimos en un regimen "caprichoso y autoritario”, afirmó José Woldenberg

Hoy vivimos en un regimen "caprichoso y autoritario”, afirmó José Woldenberg

Ramírez-Suárez y la pasión loroncológica, por Jorge Ayala Blanco

Ramírez-Suárez y la pasión loroncológica, por Jorge Ayala Blanco

"La poesía es la historia del alma": entrevista con Marco Antonio Campos

"La poesía es la historia del alma": entrevista con Marco Antonio Campos

A través de redes sociales, se difundió un video donde durante un concierto pidió más cuidado a sus seguidores, quienes le avientan sus celulares al escenario. El cantante terminó regañándolos directamente por esta acción.

El momento ocurrió en un show en Honduras, donde Julión tuvo que detener su presentación para solicitar a sus fans que dejaran de lanzar sus teléfonos, después de que circulara un video en el que presuntamente rompió un iPhone que un fan le aventó. “No me los avienten porque los quiebro”, advirtió.

Al notar que el público seguía arrojándole dispositivos electrónicos, Julión tomó el micrófono y elevó la voz, visiblemente molesto, para pedir que dejaran de hacerlo.

“Una mala puntería nos pega un chingazo, un golpe a cualquiera de nosotros que estamos en el escenario y no está sano, qué necesidad”, dijo el cantante.

Lee también

Julión Álvarez cerrará su gira en Tabasco

Como parte de su gira “#4218”, con la que celebra 42 años de vida y 18 de carrera, el cantante ha sorprendido a sus seguidores, y próximamente cerrará este ciclo en Villahermosa, Tabasco.

El intérprete de éxitos como “Regalo de Dios” y “Tu Perfume” ofrecerá su concierto final en el Estadio Centenario el sábado 7 de febrero. Su regreso a ese escenario ha emocionado a sus fans y aún hay boletos disponibles en Boletito.com.

Durante la Feria de Chiapas, Julión Álvarez reunió a más de 30 mil asistentes, según medios como El Heraldo de Chiapas, interpretando temas como “Rey sin Reina”, “Ojos Verdes” y “Pongámonos de Acuerdo”.

Entre los invitados especiales de su presentación en Chiapas estuvo Alfredo Olivas, de Banda MS. Además,prometió su regreso para el posible evento de “Prófugos del Anexo”, programado para el 10 y 11 de diciembre, aunque esto aún no ha sido confirmado por los organizadores.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]