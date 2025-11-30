A través de redes sociales, se difundió un video donde Julión Álvarez durante un concierto pidió más cuidado a sus seguidores, quienes le avientan sus celulares al escenario. El cantante terminó regañándolos directamente por esta acción.

El momento ocurrió en un show en Honduras, donde Julión tuvo que detener su presentación para solicitar a sus fans que dejaran de lanzar sus teléfonos, después de que circulara un video en el que presuntamente rompió un iPhone que un fan le aventó. “No me los avienten porque los quiebro”, advirtió.

Al notar que el público seguía arrojándole dispositivos electrónicos, Julión tomó el micrófono y elevó la voz, visiblemente molesto, para pedir que dejaran de hacerlo.

“Una mala puntería nos pega un chingazo, un golpe a cualquiera de nosotros que estamos en el escenario y no está sano, qué necesidad”, dijo el cantante.

Durante una presentación en vivo, Julión Álvarez detuvo el concierto luego de que una fan le arrojara un iPhone al escenario.

El cantante explicó que este tipo de objetos son peligrosos tanto para él como para sus músicos, y advirtió que, si siguen lanzando teléfonos, los va a… pic.twitter.com/rVg6eYUrST — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 29, 2025

Julión Álvarez cerrará su gira en Tabasco

Como parte de su gira “#4218”, con la que celebra 42 años de vida y 18 de carrera, el cantante ha sorprendido a sus seguidores, y próximamente cerrará este ciclo en Villahermosa, Tabasco.

El intérprete de éxitos como “Regalo de Dios” y “Tu Perfume” ofrecerá su concierto final en el Estadio Centenario el sábado 7 de febrero. Su regreso a ese escenario ha emocionado a sus fans y aún hay boletos disponibles en Boletito.com.

Durante la Feria de Chiapas, Julión Álvarez reunió a más de 30 mil asistentes, según medios como El Heraldo de Chiapas, interpretando temas como “Rey sin Reina”, “Ojos Verdes” y “Pongámonos de Acuerdo”.

Entre los invitados especiales de su presentación en Chiapas estuvo Alfredo Olivas, de Banda MS. Además, Julión Álvarez prometió su regreso para el posible evento de “Prófugos del Anexo”, programado para el 10 y 11 de diciembre, aunque esto aún no ha sido confirmado por los organizadores.