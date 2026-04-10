Julio Preciado hizo honor a su mote “la leyenda de la banda”, con un concierto de tres horas en el cual estuvo acompañado de los cantantes Luis Ángel “El Flaco”, Claudio Alcaraz y José Manuel Zamacona Jr., con quienes armó una fiesta con 10 mil personas como invitadas.

Esta presentación se llevó a cabo la noche del jueves en el escenario del Auditorio Nacional, como un adelanto de lo que será su gira de despedida "Por siempre", la cual comenzará de manera oficial en agosto y se extenderá hasta noviembre del 2027.

Antes de que iniciara el concierto, a las afueras del recinto, la gente se acercaba a la venta de sombreros y texanas para complementar su vestuario; otras corrían para ocupar su butaca, porque puntualmente a las 20:30 horas por el sonido local dieron la tercera llamada.

Los primeros en aparecer fueron los integrantes de la Banda Perla del Pacífico, que desde 1998 acompañan a Julio Preciado; y al ritmo de "El sinaloense" le dieron la bienvenida en el escenario y de inmediato temas clásicos como "Mi gusto es" y "Leña de Pirúl" fueron interpretados por el cantante.

“Gracias por acompañarme esta noche tan especial para mí, vamos a recordar canciones desde 1990, suena a mucho tiempo pero ya estoy viejito”, dijo Preciado a la gente antes de seguir con la nostalgia con canciones como "Palomino" y "Un rinconcito en el cielo".

Julio Preciado abrió un espacio para agradecer no sólo al público, también a su familia, amigos y a sus músicos, por todos los años de compañía y apoyo, recordando que fue con La Banda El Recodo la primera vez que vino a la CDMX en 1990.

Dentro del repertorio que el mazatleco preparó, se encontraba un homenaje a Los Bukis, con un medley con temas como "Tus mentiras", "Antes de que te vayas" y "Si vieras cuánto", a los cuales les dio frescura con los arreglos para banda.

“Vamos a tener una gran noche, ya empezaron a bailar, ya chin…”, expresó el cantante al ver cómo el público se había levantado de su lugar, para bailar a ritmo de "Flor de capomo".

Julio Preciado arma fiesta con banda en el Auditorio Nacional. Instagram juliopreciado_oficial

A lo largo del concierto se vio a Julio ir y venir en torno a una mesa, colocada al centro del escenario, donde tenía varias botellas con agua y dos licoreras, una con tequila y otra con whisky, de las cuales no tomó ni una gota debido a sus problemas de salud y a que tuvo un trasplante de riñón; por eso les pedía a sus músicos que fueran ellos quienes brindaran con la gente. En este espacio también se colocaron tres sillas, que usó para descansar o sostenerse.

“Del maestro Marco Antonio Solís, para mí una de las canciones que más me abrieron puertas”, expresó Preciado refiriéndose a "Que solo estoy sin ti".

A partir de este momento los temas que interpretó fueron de su etapa con la Banda El Recodo (1992-1998), tiempo en que alcanzó gran popularidad; así que se escuchó "Que te ruegue quien te quiera", "Aunque no sea conmigo" y "Seis pies abajo".

Después de que le dieran la sorpresa de que este concierto había sido Sold Out, Julio le dio la bienvenida a un invitado, José Manuel Zamacona Jr., con quien cantó "Con el alma en la mano".

“Estoy doblemente agradecido…”, dijo Preciado, recordando a Los Yonics y el tema "Soy yo".

En este punto, Julio dejó el set list y cantó lo que el corazón le pedía junto a Zamacona, interpretando "El día que me acaricies lloraré", "Soy yo" y "Pero te vas a arrepentir".

Más adelante, transportó al público al malecón de Mazatlán con temas como "Dos hojas sin rumbo", "Que te quise mucho", "Una pura y dos con sal" y nuevamente "El sinaloense", dando paso a un mariachi.

Julio Preciado convierte al Auditorio Nacional en una fiesta.

El momento de las rancheras llegó con "Hermoso cariño", "No vale la pena" y "Amor eterno", cuando apareció Luis Ángel “El Flaco”, con quien interpretó "Cuando yo quería ser grande", "Las llaves de mi alma", "El rey" y "El corrido de Mazatlán".

La velada se convirtió en una bohemia, donde El Flaco entonó "Te irá mejor sin mí" mientras el público iluminaba con sus celulares.

Casi al final, llegó Claudio Alcaraz y juntos interpretaron "Mi tesoro".

La medianoche se acercaba y el trío siguió con "Mi enemigo el amor", "Y si se quiere ir", "La diferencia", "Te sigo amando", "Si quieres" y "Mi fracaso", con 10 mil voces acompañándolos.

Finalmente, Julio Preciado regresó para complacer a sus seguidores con "Acabarme de matar" y "Como el primer día", cerrando con broche de oro un concierto que prepara el adiós de una leyenda de la banda.

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