Más Información

El espíritu veracruzano toma la Alhóndiga con un Fandango Monumental

El espíritu veracruzano toma la Alhóndiga con un Fandango Monumental

Impulsan lenguaje claro y accesible como un derecho humano, en reunión Panhispánica en Lima

Impulsan lenguaje claro y accesible como un derecho humano, en reunión Panhispánica en Lima

Con homenaje a Huemanzin y solidaridad hacia Veracruz inauguran el 53 Festival Internacional Cervantino

Con homenaje a Huemanzin y solidaridad hacia Veracruz inauguran el 53 Festival Internacional Cervantino

En Àvia, Rodrigo Ímaz se adentra en la vida de su abuela

En Àvia, Rodrigo Ímaz se adentra en la vida de su abuela

A cien años de Luis González y González, maestro de la microhistoria

A cien años de Luis González y González, maestro de la microhistoria

La UNAM y yo

La UNAM y yo

MORELIA. Esta noche será recordada como la vez en que Juliette Binoche, ganadora del Oscar por su trabajo en “El paciente inglés” y considerada una de las actrices más solventes de los últimos años, no solamente se arrodilló, sino hizo una reverencia tocando con su cara el suelo.

Todo en el marco del, donde presentó su ópera prima como directora, recibió el premio a la excelencia y develó butaca con su nombre.

“Más allá de los premios y las alfombras, los actores debemos de servirles”, dijo la francesa.

Lee también:

Los asistentes a la sala 4 del complejo Cinépolis Centro, sede principal del encuentro cinematográfico, aplaudieron como respuesta.

Del momento fueron testigos cerca de 500 personas, entre ellas Alejandro Ramírez, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Daniela Michel, presidente, vicepresidente y directora, respectivamente, del llamado FICM (por sus siglas).

Minutos antes, durante una conferencia de prensa, Binoche había recordado su visita hace más de una década al mismo festival, pero lamentando no haber podido permanecer por más de tres días.

Lee también:

“Pero me encanta la sensación de hacer una comunidad de cinéfilos, dentra de esta ciudad de México. Hace que el cine mexicano tenga un lugar muy fuerte, es maravilloso lo que hace, lo respeto. Y se que Francia está relacionada con este festival y me parece hermoso”, expresó.

Recordó una relación especial con este país, pues su padre vivió aquí por casi 10 años, dando clases.

“Enseñaba a jóvenes, trabajaba con actrices, con actores”, reveló.

“In-I a motion”, película que marca su debut como directora, es sobre una obra que protagonizó ella misma con el bailarín Akram Khan en 2007.

Lee también:

En el largometraje que se espera llegue comercialmente a México, reflexiona sobre el proceso creativo y su transformación personal.

“Para mi ser actriz, productora o directora no me importa, quiero compartir lo que tengo dentro de mi”, expuso Binoche.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”. Foto: EFE / Tomada de Facebook Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”

“¿Quién es Ángela Aguilar” Marco Antonio Regil desmiente entrevista y señala que no tiene interés en ella. Foto: Tomada de TikTok @marcoantonioregil / AFP

“¿Quién es Ángela Aguilar?”: Marco Antonio Regil desmiente entrevista con Ángela Aguilar; le cancelan la "funa" en redes

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila. Foto: Tomada de Instagram @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

Dua Lipa. Foto: AFP

Dua Lipa irradia belleza con minivestido de lentejuelas y transparencias en Instagram