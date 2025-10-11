MORELIA. Esta noche será recordada como la vez en que Juliette Binoche, ganadora del Oscar por su trabajo en “El paciente inglés” y considerada una de las actrices más solventes de los últimos años, no solamente se arrodilló, sino hizo una reverencia tocando con su cara el suelo.

Todo en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde presentó su ópera prima como directora, recibió el premio a la excelencia y develó butaca con su nombre.

“Más allá de los premios y las alfombras, los actores debemos de servirles”, dijo la francesa.

Los asistentes a la sala 4 del complejo Cinépolis Centro, sede principal del encuentro cinematográfico, aplaudieron como respuesta.

Del momento fueron testigos cerca de 500 personas, entre ellas Alejandro Ramírez, Cuauhtémoc Cárdenas Batel y Daniela Michel, presidente, vicepresidente y directora, respectivamente, del llamado FICM (por sus siglas).

Minutos antes, durante una conferencia de prensa, Binoche había recordado su visita hace más de una década al mismo festival, pero lamentando no haber podido permanecer por más de tres días.

“Pero me encanta la sensación de hacer una comunidad de cinéfilos, dentra de esta ciudad de México. Hace que el cine mexicano tenga un lugar muy fuerte, es maravilloso lo que hace, lo respeto. Y se que Francia está relacionada con este festival y me parece hermoso”, expresó.

Recordó una relación especial con este país, pues su padre vivió aquí por casi 10 años, dando clases.

“Enseñaba a jóvenes, trabajaba con actrices, con actores”, reveló.

“In-I a motion”, película que marca su debut como directora, es sobre una obra que protagonizó ella misma con el bailarín Akram Khan en 2007.

En el largometraje que se espera llegue comercialmente a México, reflexiona sobre el proceso creativo y su transformación personal.

“Para mi ser actriz, productora o directora no me importa, quiero compartir lo que tengo dentro de mi”, expuso Binoche.