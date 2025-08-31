Más Información

Olvídame y pega la vuelta”, “Fue un placer conocerte” o “Corazones” son canciones a dueto que gustan a todo tipo de público, motivo por el cual Daniella Spalla y Esteman por fin dejan salir su “”, álbum que rinde homenaje a dúos clásicos como Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, Miguel Bosé y Ana Torroja o Pimpinela, reinterpretando la balada en la actualidad.

Los artistas buscan convertirse en el dúo predilecto de la música en español siguiendo la creatividad de los referentes latinoamericanos. Aunque el título sugiere frivolidad y un romance efímero, “Amorío” se inclina por lo contrario: historias intensas y memorables narradas en 10 canciones.

¿Qué canciones hay en el álbum "Amorío"?

Para los cantautores, el álbum es “un inventario de romances, desencuentros y desventuras emocionales narradas con honestidad y un sonido atemporal”, según explicaron en un comunicado. Es un material discográfico donde ambos concilian la química creativa que ya habían mostrado en el sencillo “Te alejas más de mí”, del álbum "Si volviera a nacer" de Esteman, lanzado en 2021.

“No sabes amar”, “Bar de corazones rotos”, “Amantes”, “Te va a doler”, “Cita compartida”, “El acuerdo”, “Nada que ver”, “Llorando en el avión”, “Aeropuerto” y “Duele” son los títulos de las canciones incluidas en “Amorío”. Cada una representa una escena de película o telenovela en la que ambos encarnan distintos personajes, invitando a la audiencia a verse reflejada en sus historias.

¿Cuándo tocarán Esteman y Daniela Spalla en vivo?

Además, “Amorío” recorre distintos géneros musicales: desde la balada romántica hasta el merengue, bolero, cumbia y pop. Los artistas aseguran que fue concebido como una telenovela sonora, atravesando las fases de una relación: enamoramiento, ilusión, conflicto, ruptura y aceptación final. Estos ritmos y narrativas reflejan la etapa más actual de ambos músicos.

Fans podrán experimentar "" en vivo el próximo 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes, donde Daniela Spalla y Esteman, estarán interprenado estos y otros éxitos de su carrera.

