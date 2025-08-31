La telenovela Doña Bárbara, la película La mujer de mi hermano y la canción “Quédate” tienen en común el talento del actor y cantautor peruano Christian Meier, quien ha decidido regresar con todo a la música luego de 20 años como actor en la pantalla chica y grande.

“Había estado alejado de la música por casi 20 años, la retomé en la pandemia y me fui dando cuenta que era parte de mí, de mi ADN, de lo que yo siempre había hecho”, dijo Meier en entrevista.

Para Meier, compaginar la música y la actuación no le ha resultado demasiado complicado ya que se considera organizado. Al inicio, grababa telenovelas de lunes a viernes y salía de gira fines de semana.

“A veces se cruzaban las grabaciones, fue por eso que tuve que parar en 2003. Cuando eres emergente tienes que trabajar en todo lo que puedes y tratar de hacerte de un nombre. Después de hacer música desde los 17 años cuando tenía 33 paré y mi carrera actoral despegó internacionalmente”, recuerda.

El peruano de 55 años aseguró que entre la actuación y la música, esta última le ha resultado un desafío mayor ya que al hacer música eres tu propio jefe y no solo trabajas para el proyecto de alguien más.

Resultado de ese esfuerzo es “Yo tan bien”, el primer sencillo que Christian Meier comparte de su nuevo álbum tras el lanzamiento de He vuelto a casa y el EP Sesiones en vivo, ambos de 2023.

“Cuando me separo de mi banda, a mis 22 años, empiezo a grabar y a componer las canciones de lo que sería mi primer álbum solista, así empecé ‘Yo tan bien’, luego vino un siguiente álbum y no la terminaba hasta hoy”.

Asegura que fue gracias al amor de su esposa Andrea Bosio que pudo finalizar la canción.

“El amor y la madurez fueron las chispas que me faltaban. Hay algunas historias que no están listas para contarse, sino que necesitan macerarse para poder compartirlas y eso fue lo que sucedió. Creo que estoy en un momento en el cual me siento en paz conmigo mismo y eso es la definición del amor”.

El álbum saldrá sencillo a sencillo en lo que resta del año, mismo que tiene un concepto visual con los videoclips de las canciones.

“Los videos cuentan una historia si los pones todos juntos, el nombre del álbum está dentro de una lista, pero no lo he decidido”.