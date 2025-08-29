Imaginar que vivimos en una película es algo que la banda capitalina Molinette Cinema explora y trata de musicalizar, idea que en palabras de su vocalista, Raúl Torres, que la intención desde el principio de la agrupación, “hacer el soundtrack de las personas es básicamente lo que hacemos nosotros con nuestras canciones”, dice.

Molinette Cinema está formada por Raúl Torres en la voz, Rodrigo Díaz en la guitarra, Luis Alejandro Aguirre en la batería y Javier Cano en el bajo, quienes comparten la misma filosofía de no encasillarse, ni en el cine ni en la música.

“Al final hay muchos géneros, por ende nosotros no nos ceñimos a uno solo, más bien si algo nos gusta lo tomamos y sobre eso experimentamos o grabamos cosas nuevas o probamos, porque siempre está todo en movimiento y con Molinette hemos hecho música de géneros muy diversos y cosas que nos gusta en ese momento”, asegura el vocalista.

“Somos una amalgama rara de todos, de muchas cosas al mismo tiempo por ser cuatro personas muy diferentes”, añade Luis Aguirre.

Pero aunque el dicho popular diga que “el que mucho abarca poco aprieta”, para la banda se ha mantenido firme en sus ideales y convicciones en sus diez años de carrera, el no pertenecer directamente a algún género musical, aunque tienen como base el indie rock, es una forma de libertad creativa a futuro.

“No es que abarquemos todo género musical, lo hacemos como una libertad creativa a futuro, porque muchas veces sucede que alguna banda toda su vida ha sido de algún género y en el momento en el que empiezan a hacer algo diferente se le sataniza, se cree que ya no son los mismos, se dice que ya se vendieron, y para mí eso no es malo. Esto más bien es como una estrategia también para tener cierta libertad, no creo que nuestros fans esperen siempre lo mismo. Si hay un estilo o un ingrediente que es muy nuestro”, menciona Rodrigo “Rodro” Díaz.

Foto: Class Music.

“Hay como un eje común que suelen ser melodías vocales, a veces los temas, a veces ciertos ritmos, pero el asunto de la instrumentación y el cómo funciona cada canción sí tiene muy separado y segmentado todo, así que realmente nosotros podemos estar haciendo un día regional y otro día podemos estar haciendo reggaetón. Aunque no hacemos tal cual el género, más bien tomamos elementos de cada cosa y las ponemos en lo que nos gusta”, agregá Raúl.

Para Luis Alejandro “AlexSaurus” Aguirre, el secreto de la conciencia de Molinette Cinema en más de los diez años que llevan como banda, donde lleva todo tipo de escenarios recorridos en Ciudad y Estado de México, como Sala Black Pepsi Center, Pepsi Center WTC, Foro Indie Rocks! y Lunario del Auditorio Nacional, y ha visitado distintas entidades de la República con su rock indie y en giras estilo caravana, en donde se han conocido más a fondo y afianzado su formación, lo que los llevó a encontrar un sonido y estilo propio.

“Tratamos de acompañar siempre toda esta parte musical con este tipo de arte de collage, que también ha sido fundamental. Nuestro distintivo va más allá, tratamos de ser lo más reales posibles”, afirma Luis.

“Lo que queremos como banda es que podamos pasarla bien, eso lo tenemos claro desde el principio, algo que nos dé libertad, no buscamos ser un referente, o la próxima gran banda, nosotros somos nosotros y lo que pase luego está cool siempre”, añade Torres.

Luego de dos años de planeación Molinette Cinema lanzó su EP “Máscaras” que contiene cuatro piezas musicales donde resalta el primer sencillo “Cuatro ciegos”, material que tiene como inspiración el usos de máscaras ficticias para sobrevivir en la sociedad.

“‘Máscaras’ es la primera parte de todo un proyecto más grande. Estas cuatro primeras canciones hablan sobre que aunque nosotros somos más reales, más auténticos, hay veces que para ciertas cosas, para ciertos trabajos, para ciertas situaciones, no puedes ser tú mismo y te tienes que poner una especie de máscara, ya sea para encajar un poco mejor o para que ciertas cosas lleguen a suceder de otra manera”, asegurá Raúl Torres.

“Precisamente la canción ‘Cuatro ciegos’ justo habla de eso, de cuatro personas que estamos en un mismo barco, pero al mismo tiempo estamos hartos de estar teniendo que aparentar ciertas cosas para lograr convencer a algunas personas de que estamos aquí en el radar o para que simplemente nos hagan caso, no lo digo como persona, ni lo digo como banda, sino como una entidad”, añade el vocalista.

Molinette Cinema compartirá su EP “Máscaras” en un concierto el próximo 29 de agosto en el Foro Alicia, donde interpretarán las nuevas canciones sin olvidar la canciones anteriores, que los colocaron en el gusto del público

“Después del show del Alicia y de que salga esta primera parte de ‘Máscaras’, vamos a seguir sacando nueva música tanto este año como el que sigue y anunciar la gira, queremos abrir con hebilla de oro esta primer fecha de todo este proceso más todas las fechas que vengan”, aseguró Raúl.

rad