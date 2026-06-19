A 10 años de su muerte, Juan Gabriel seguirá vivo en el cine con una biopic que prepara el cineasta Gary Alazraki y que ya cuenta con la autorización del hijo del Divo de Juárez.

La cinta, titulada Juan Gabriel, sería la tercera producción sobre el autor de “Querida” en la última década, tras la bioserie Hasta que te conocí y el documental de Netflix, Juan Gabriel: debo, puedo y quiero.

El proyecto de Alazraki, director de Nosotros los Nobles y Club de Cuervos, sería distinto a los trabajos anteriores y tendría una historia pensada para un público global. Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, y Alazraki ya tienen claro qué parte de su vida quieren llevar a la pantalla grande.

“Para mí hay una historia mítica en la vida de Juan Gabriel y, por la forma en que la deseo contar, creo que va a quedar muy entrañable para México, para la familia de Alberto, para los fans de Juan Gabriel y para quienes no sepan quién es. Creo que hablar de él también es una forma de contar la historia de México”, dice Alazraki.

Sabe que la misión es complicada, porque además de las recientes producciones, el propio “Juanga” filmó los largometrajes El Noa Noa y Es mi vida, protagonizados por él mismo.

El realizador espera encontrar parte de los recursos económicos en el extranjero, a fin de que se pueda ver en varios países.

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“No podemos atarlo nada más aquí, hablamos de una producción que no solamente sea local, sino global. Muchos mexicanos hay en EU, a mucha gente de varios países les gusta Juan Gabriel”, apunta.

Alazraki comenzará pronto las grabaciones de la segunda temporada de La oficina para Prime Video, pero si los planes avanzan, Juan Gabriel podría arrancar este mismo año. El director ya ha trabajado para el mercado latino: en 2022 realizó el remake de El padre de la novia, con Andy García, Adria Arjona, Gloria Estefan y Diego Boneta.

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