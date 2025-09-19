Juan Osorio y Eva Daniela están en los últimos preparativos para la boda que se realizará en octubre muy cerca de León, Guanajuato, y aunque la actriz asegura que será íntima y con pocos invitados, eso no significa que no esté atenta a todos los detalles que rodean este importante evento, pues asegura que unirá su vida al "amor de su vida", Juan Osorio, el productor le lleva 38 años.

Los mitos sobre los años que han entre ellos han perseguido su relación desde que ésta se dio a conocer en 2021, sin embargo, ellos han demostrado que esto no ha sido un impedimento para su relación, la cual pasó a otro nivel cuando Osorio le entregó el anillo de compromiso a Daniela frente a un altar de la Virgen de Guadalupe.

Eva Daniela ya tiene el vestido de novia y ha asistido a tres pruebas de maquillaje, pues quiere lucir espectacular ese día tan importante.

"El anillo lo entregué a los pies de la Virgen de Guadalupe porque para mi es el testigo más importante", dijo en entrevista para el programa "Hoy".

Eva Daniela y Juan Osorio desean tener varios hijos

A sus 68 años, Juan Osorio está dispuesto a convertirse de nuevo en papá, su prometida desea tener no sólo un bebé, sino varios, así que el ex de la cubana Niurka, con quien tiene un hijo llamado Emilio, no tiene problema con ser papá de nuevo si el cuerpo se lo permite.

"Si Diosito y este cuerpecito tiene la resistencia, claro que sí".

Para Juan, lo más importante es la felicidad de 30 años de edad, quien está muy emocionada con la boda.

"Está muy emocionada mi mujer, creo que ella merece todo esto", afirmó Osorio, quien lleva junto a su prometida planeando la boda durante un año, desde que le pidió matrimonio en octubre de 2024.

Eva Daniela y Juan Osorio llegarán al altar tras cuatro años de relación.

Osorio valora estar enamorar y asegura que es un ejemplo de que el amor llega en cualquier momento, sin avisar, y hay que aprovechar.

"Yo soy una ejemplo de que nunca sabes cuándo te llega el amor pero cuando te llega aprovéchalo y gózalo", dijo convencido.

Eva Daniela y Juan Osorio bailarán el tema "Destino o casualidad", del cantante español Melendi, canción que el productor le dedicó a la actriz cuando llevaban una semana de novios.

