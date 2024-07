Juan Osorio presume romántica sorpresa para su joven novia en medio de la polémica por "Aventurera"

Mientras "Aventurera", la puesta en escena de Juan Osorio está por "renovarse" después de ser muy criticada por el protagónico de la actriz rusa Irina Baeva, el productor deja un poco de lado eso para consentir a su novia y asociada Eva Daniela, su pareja desde hace tiempo y a quien le lleva 37 años.

La actriz y el productor compartieron un poco del momento romántico que vivieron juntos, en medio del anochecer y musicalizado con melodías en vivo; la pareja, que ha sido criticada por Niurka, ex de Juan Osorio, presumen de su amor mientras la cubana, que en algún momento defendió esa relación, la critica y asegura que Juan Osorio es el "sugar daddy" de Eva Daniela, y que ella es "su enfermera".

Las declaraciones de Niurka se dieron a raiz de que Eva Daniela expresara hace tiempo que "la señora (Niurka) no está presente en sus vidas", algo que hizo enojar a la vedette.

Niurka asegura que ella es lo único que Juan Osorio no ha podido controlar, sin que eso signifique que no la haya superado como mujer; afirma que ella fue la única que le dio una "vida maravillosa, estable y perfecta" a Osorio.

"Como mujer yo a Juan no le intereso porque Juan necesita una mujer que él pueda controlar, seducir, envolver, deslumbrar, y Juan no tiene nada que ofrecerme que me pueda deslumbrar”, expresó en sus redes.

La mamá de Emilio Osorio, el hijo que tuvo con Juan, asegura que han sido muchas ocasiones en las que Juan ha tratado de clonarla en varias mujeres.

Niurka habla de su ex y su novia Eva Daniela, quien es menor que él 37 años. Fotos: Instagram.

Juan Osorio y Eva Daniela celebran su amor

Haciendo de lado la polémica por el poco éxito de "Aventurera", Juan Osorio y su pareja, la actriz Eva Daniela presumieron en sus redes una romántica sorpresa que el productor le organizó a su amada.

Una cena a la luz de las velas, detalle que Eva agradeció con un romántico mensaje:

"Gracias mi amor @juanosorio.oficial por esta sorpresa tan linda, pero sobre todo por demostrarme tu amor todos los días, me haces sentir la mujer más amada de este planeta y eso lo valoro con toda mi alma. ¡Te amo para siempre!".

En el video, Juan y Daniela comparten sonrisas, besos y palabras de amor a la luz de la luna.

Lee también: A sus 65 años, Juan Osorio se pone tatuaje de su joven novia de 27





rad