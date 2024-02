Niurka dice que Juan Osorio es el "sugar daddy" de Eva Daniela, y que ella es "su enfermera"

Niurka amenza con "contar todo lo que sabe", está molesta por un comentario que hizo la actriz Eva Daniela, actual pareja de su ex, el productor Juan Osorio, y con quien tiene un hijo, Emilio Osorio.

A la cubana no le hizo ninguna gracia que Eva Daniela, dijera en una entrevista que para ella y Juan Osorio, "Niurka no existe", algo que la cubana no cree y que la hizo enojar, así lo expresó ante la prensa hace unos días; dijo que aunque en un principio defendió la relación de Juan con Eva, ante el hate por la diferencia de edad entre ellos, ahora "la buena onda" terminó.

Sobre todo porque Osorio declaró a Telemundo que no sabía si Niurka tendría la capacidad de hacer una canción para él del tipo "tiradera", como lo hizo Shakira, Karol G o Belinda, palabras que ofendieron a la vedette.

Ante esto, Niurka advirtió:

“Estate quieto pobrecito bebé, porque no vas a querer que abra el hocico, sabes que lo puedo abrir si me da la gana, y todavía está Emilio entre tú y yo. Te estoy advirtiendo, previniendo, acuérdate que yo sé todo lo que pasa allá adentro, tú sabes que yo lo sé”, expresó Niurka muy a su estilo

Sobre Eva Daniela, pareja de Osorio desde hace algunos años, Niurka expresó:

“Yo no hablo de ella, yo los defendía de todo el bullying que le estaban echando por la diferencia de edad, entonces no entiendo; si yo hablé algo de ella será porque ella es tóxica y habrá algo que decir, pero si ella quiere hablo más porque sé muchas cosas, ¿verdad niña?".

Y consideró que a pesar de que es mayor que Eva Daniela 27 años, la hace sentir insegura cuando está cerca de Juan Osorio.

“Ella es la que dijo que yo no existía en sus vidas, ella lo dijo, se atrevió, claro que existo, existo tanto que tú no toleras ver a Juan al lado mío, porque aunque soy una vieja, te hace sentir insegura, pend**”.

Niurka afirma que Juan Osorio es un "sugar daddy"

En entrevista con "Ventaneando" se pronunció de nueva cuenta sobre su expareja Juan Osorio, dijo que las relación entre el productor y la joven actriz Eva Daniela no es tan perfecta como lo muestran ellos en las redes, no es todo "miel sobre hojuelas", pues él, para ella, es un sugar daddy, (un hombre que ofrece dinero o regalos a otra persona a cambio de compañía y afecto).

“Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es señorita, no es señorita, tú eres su sugar daddy, entonces, tú la mantienes, ella te tiene que dar algo ¡Hello!", aseguró.

Juan Osorio y Daniela, enamorados. Instagram Juan Osorio

Agregó que cuando bloqueó al papá de Emio fue porque un día le llamó a las dos de la mañana para saber de su hijo, y fue Eva Daniela quien le contestó, luego Osorio le reclamó por haber llamado a esa hora, por lo que Niurka decidió bloquearlo "si no voy a poder llamarte a la hora que sea para saber de mi hijo, entonce no me sirves, entonces estás bloqueado", reconoció.

“Quieren hacerle creer al mundo que no viven juntos, no quieren que el mundo sepa que ella duerme en su cama”.

La cubana criticó que Juan Osorio y Eva Daniela quieran hacerle creer al mundo algo que no es real.

“Juan es una persona con un carácter de la mierda y ella es una escuincla que está aguantando vara ahí de enfermera de él”, sentenció.





