Emilio Osorio rompe el silencio sobre el pleito con Niurka: "somos un desm*dre de familia"

Con la ausencia de Niurka, su mamá, con quien tuvo un pequeño desencuentro hace unos días; Emilio Osorio presentó esta tarde el videoclip de “Astronauta”, su nuevo sencillo.

Recién Niurka reveló que había dejado de tener comunicación con Emilio, tras la participación de éste en el reality “La casa de los famosos”, donde fue de los finalistas y más fuertes contrincantes.

La cubana también dijo que, a sus 50 años, había decidido dejar de mantener a la familia, pues ya todos eran mayor de edad como Emilio; pero ayer, la propia vedette informó que ya se habían resuelto las cosas entre ambos.

Ante los cuestionamientos, el joven cantante, que ahora se hace llamar "Halcón“, explicó: "Mi mamá no vino primero, porque está en Mérida; segundo, porque soy hijo y también soy consciente y lo que menos quiero es que… (pues) aquí el protagonista es el video”, dijo Emilio luego de la presentación del material en un complejo al sur de la Ciudad de México.

“Creo que en todas las familias hay roces; yo ya estoy creciendo, evidentemente ya no soy ese (adolescente), tres años en mi vida son mucha diferencia porque ya no soy menor de edad y hay cosas en las que de pronto no encajamos, ella a veces no encaja en lo que yo pienso y viceversa. Pero hay una cosa que nunca se me olvida: que es mi madre. Hablé con ella y todo quedó en acuerdo”, explicó.

Recalcó que ambos se vieron en Mérida, donde él tuvo una presentación y ella le deseó suerte esta tarde.

"Aunque somos un desmadre de familia todo lo hacemos desde el amor", apuntó Emilio.









Quien si asistió a la presentación fue su papá, el productor televisivo Juan Osorio, quien le dedicó unas palabras de apoyo: “Siempre me da emoción que hable mi papá. Hemos tenido 12 años de carrera para llegar a esto, la gente escucha mi música y marcas me apoyan”, destacó Emilio.

“Astronauta” se estrenará al público el próximo viernes a las 12:00 horas.

