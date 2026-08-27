José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la madre de su hija, asistirán juntos a una alfombra roja en medio de versiones de separación, el actor, con su característico humor, adelantó que ahí, juntos, podrían decir algo, o dar alguna sorpresa; la pareja se reencontró después de haber estado varias semanas separados por cuestiones laborales.

El hijo de Eugenio Derbez viajó a Europa y se llevó a su hija Tessa, precisó que ese viaje ya estaba planeado desde hace mucho tiempo y que coincidía con actividades laborales de Paola, por ello no pudo acompañarlo, pero aclaró que todo está bien entre ellos.

"Todo está muy bien, estamos muy contentos, repito, mañana tenemos una alfombra roja".

La ausencia de Paola llamó la atención de sus seguidores, y las especulaciones sobre una posible separación no se hicieron esperar; el que Paola borrara de sus redes muchas fotografías junto a José Eduardo aumentaron las especulaciones, además, Victoria Ruffo admitió que no tenía una relación tan cercana con su nuera.

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Cuando Paola fue cuestionada por la prensa al respecto, se limitó a decir que cuando regresara José Eduardo, juntos revelarían a la prensa su situación; aquellas declaraciones significaron para muchos un truene anunciado, sin embargo, el actor negó que hubiera una ruptura entre ellos.

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"Yo escuché muchos chismes por allá pero todo bien , creo que se pueden decir muchas cosas pero nuestra relación está sólida", expresó.

Sobre lo que dijo su mamá acerca de Paola, José Eduardo apeló al humor negro de Ruffo, y reiteró que entre él y Paola las cosas marchan bien.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay están juntos desde el 20 de octubre de 2019, en junio de 2024, la pareja dio un paso muy importante en su vida familiar al dar la bienvenida a su primera hija en común, Tessa.

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