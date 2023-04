José Ángel Bichir reitera que firmó un contrato que prohíbe que hable de su noviazgo con Belinda

El actor José Ángel Bichir aseguró hace unos meses que mantuvo una relación con la cantante Belinda pero que no daría detalles del amorío debido a que firmó un contrato de confidencialidad.

La declaración causó polémica en redes sociales y generó críticas hacia el intérprete, pues a pesar de que en marzo, Bichir dijo a la prensa que ”Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz”, lo cierto es que fue tildado de mentiroso e incluso algunos internautas se molestaron por su actitud, ya que explicaron que no se estaba comportando como un caballero y había revelado algo muy personal de la vida de ambos.

Tras esto, el famoso se defendió por segunda ocasión de sus haters.

José Ángel Bichir protagoniza El lugar donde nace el sol. Foto: CLASOS

Ángel Bichir habla de Belinda

Fue en una rueda de prensa donde el artista detalló que no mentía con respecto a su declaración: “Yo no dije nada que fuera mentira y que no pueda decir y mucho menos con dolo”.

Si bien los medios de comunicación insistieron para que hablara sobre el documento, José Ángel se negó.

“Yo les dije que no iba a hablar más de eso porque el contrato es complicado y por el respeto que le tengo a ella”.

Asimismo, compartió que a la famosa le tiene un profundo cariño y respeto.

“Me considero un caballero a pesar de la respuesta de la gente, que también respeto, que piense lo contrario”.

También aclaró los rumores que se generaron en el mundo del espectáculo, ya que otros artistas dijeron en su momento que no habían tenido la misma experiencia con la llamada “Reina de los amarres”.

“Mucha gente del espectáculo especuló que era un contrato que siempre hacia a sus relaciones, yo nunca dije eso, si explicara más ella estaría molesta y no quiere que se hable de sus relaciones”, agregó.

Por otra parte, explicó que, aunque no estaba seguro, pudo ser probable que solo él firmó el contrato de confidencialidad porque hubo “razones por las cuales se hizo”.

Con información de “Venga la alegría”.

¡José Ángel Bichir afirma que no mintió sobre la existencia de un contrato de confidencialidad que lo hizo firma Belinda! 😱📺 #VLA #EsViernesY @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/FIq0x8JCks — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 21, 2023

