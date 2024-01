Jimmy Page: El arquitecto del Rock celebra 80 años de vida y legado

Durante la explosión creativa en el rock de las décadas de 1960 y 1970 que estuvo acompañada por sustancias psicoactivas como el LSD, y el movimiento hippie, surgieron distintos grupos y guitarristas que siguen influenciando aún en nuestros días a bandas emergentes de todo el mundo.

Algunos de esos hombres innovadores fueron George Harrison con The Beatles, Eric Clapton en un rock blues con The Yardbirds o psicodélico con Cream, Ritchie Blackmore en Deep Purple, Jeff Beck otro guitarrista que tuvo un paso por The Yardbirds, Jimmy Hendrix conocido por tocar la guitarra con la mano derech al ser zurdo, y Jimmy Page, el tercer guitarrista que pasó por Yardbirds.

Pero los momentos y temas más memorables de Page vinieron tras la separación de Yardbirds en 1968, y se catapultó como líder de su nuevo grupo Led Zeppelin, con la que marcaría un nuevo movimiento, el hard rock , además de consolidar un estilo propio, hoy Jimmy cumple 80 años, de los cuales solo dedicó 12 años a la agrupación, que perdura con su legado hasta nuestros días, 44 años después de su disolución.

Por ello repasamos las principales características que definieron el estilo en la guitarra de Jimmy Page, así como los métodos y técnicas con los que llevó a Led Zeppelin ser una de las bandas más influyentes e icónicas del siglo XX, vendiendo con su álbum “Led Zeppelin” (1971) más de 31 millones de copias, convirtiéndolo en el 9 disco más vendido de la historia del rock.

Versatilidad musical

Como The Beatles, Led Zeppelin con Jimmy Page, enriquecieron su sonido desde la música clásica hasta el blues y folk, lo que contribuyó a enriquecer su sonido y llevar su rock a la experimentación rítmica y melódica, además de dotar a sus letras de simbolismo, amor, y en ocasiones narrando historias mitológicas o haciendo referencias a la literatura fantástica como los libros de J. R. R Tolkien, creador de “El Señor de los Anillos”.

Innovación técnica

Parte de su experimentación incluyó añadir instrumentos de la música de cámara como el violín, o tocar con un arco de este instrumento la guitarra (bowing), además la constante utilización de la técnica slide es decir deslizar un metal por las cuerdas mientras se toca la guitarra.

Así como la combinación de la técnica de dedos con la técnica de púa mezcla que dotó de un sonido distintivo a toda la banda, además de la experimentación a nivel de producción del intérprete, como la superposición de pistas para crear canciones con gran variedad de sonidos, esto situó a Page entre los mejores guitarristas del momento por su capacidad en el escenario pero también a nivel de producción.

Estilo visual y escénico

Uno de los elementos que definieron a Page fue su guitarra con doble cuello, o doble diapasón, que daba una imagen impactante y excéntrica, además de su cabello largo y ondulado, en ocasiones salía sin camisa al escenario, y realizaba movimientos y contorsiones atípicas durante sus interpretaciones.

La agresividad de algunas canciones, contrastaba con otras profundas y lentas, en todas ellas Jimmy, acompañado de la voz de Robert Plant, actuaba en el escenario, moviendo todas sus extremidades sin fallar una nota en la guitarra.

Algunos conciertos memorables de la banda:

-Royal Albert Hall (1970) Londres, Reino Unido

-Madison Square Garden (1973) Nueva York, Estados Unidos, de él emana el disco en vivo “The Song Remains The Same”

-Earl's Court (1975) 5 shows consecutivos en Londres, Reino Unido.

-Live Aid (1985) como parte del concierto de caridad la banda se reunió con Phill Collins y Tony Thompson, en el estadio de Wembley, Inglaterra.

Actualmente Jimmy Page reside en Windsor, y con 80 años sigue activo en redes sociales con 1,4 millones de seguidores en instagram, y la banda cuenta con 18 millones de escuchas mensuales en Spotify, no ha celebrado públicamente su cumpleaños pero constantemente comparte recuerdos de sus grandes años con la banda.

