Fin de semana cultural: “Por donde pasa la luna”, concierto en honor al Año de la Mujer Indígena

Historias de ciencia para la gente

“Necesitamos reaccionar colectivamente ante la IA”: Juan Villoro

Periodismo cultural, ¿cómo sobreviven 5 proyectos independientes?

“Tilicos y flacos”: una obra de marionetas que aborda racismo y bullying en las infancias

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Venecia, Italia.- Ante la pregunta al director estadounidense acerca de si permitirá que su cinta "Father Mother Sister Brother", ganadora del León de Oro, sea proyectada en Israel, Jarmush respondió en la Conferencia de prensa oficial de Venecia tras la Ceremonia de premiación que es muy cauteloso con respecto a quién apoya a cualquier organización en Israel que quiere proyectar sus películas.

“No quiero ningún apoyo del gobierno. Y tampoco quiero que se proyecten allí. Pero planteas un punto muy interesante. Hay israelíes en Israel que son gente muy hermosa y tienen un espíritu muy fuerte. Y hay gente que quiero allí, gente que no es seguidora de Netanyahu. Así que no juzgo. No me gusta juzgar. Generalizar. De lo contrario, no tendría que proyectar mi película en Estados Unidos porque la destrucción de Gaza está financiada por especuladores de guerra estadounidenses. El problema es que hay mucho dinero sucio involucrado en todo el planeta, pero, en particular, en Gaza. Es algo brutalmente visible para todos nosotros. Y también está Sudán. Hay muchos otros lugares en el mundo donde la brutalidad y los intentos de erradicación de personas y culturas son aborrecibles”, dijo con seguridad.

El directoR reflexionó acerca de cómo no cree ser la persona más indicada para hablar sobre todos estos temas:

“Sólo intento fomentar la empatía entre las personas, con pequeñas cosas que considero muy importantes. El primer paso hacia cualquier tipo de conexión debe ser nuestro porque el primer paso del totalitarismo es dividirnos”, apuntó Jim quién remató:

"No me gusta que me tomen el pelo. Si hay dinero del gobierno israelí detrás, no lo haré. No”, finalizó.

