Luego de 23 días bajo arresto por una presunta posesión de drogas, el actor Jeremy O. Harris, integrante del elenco de, fue liberado por las autoridades japonesas y quedó libre de cargos.

De acuerdo con TMZ, aunque en un inicio las autoridades niponas indicaron que se le habían presentado cargos, una fuente cercana al actor,quien da vida al diseñador de moda Grégory Elliot Duprée en la exitosa serie, aseguró que recuperó su libertad sin enfrentar ninguna acusación formal.

El arresto ocurrió el 16 de noviembre en el aeropuerto de Naha, en la isla de Okinawa, cuando Harris arribó desde el Reino Unido con una escala previa en Taiwán. Según el mismo reporte, el actor permanecerá en Japón, ya que tiene previsto trabajar en su próximo proyecto.

¿Por qué ocurrió el arresto?

Fuentes oficiales señalaron que, durante una revisión de equipaje, agentes aduanales habrían encontrado 780 miligramos de MDMA (éxtasis) en su bolsa de mano, motivo por el cual fue detenido bajo sospecha de violar la Ley de Control de Narcóticos y Psicótropos de Japón.

Japón mantiene estrictas políticas antidrogas, incluso en casos que involucran cantidades mínimas de sustancias ilegales.

Hasta el momento, Jeremy O. Harris no ha hecho declaraciones públicas ni ha comentado el caso en redes sociales.

