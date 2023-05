Jennifer Lopez confesó que es lo más difícil de la maternidad de Emme y Max, los mellizos que tuvo con Marc Anthony

Jennifer Lopez está disfrutando del estreno de la película “The Mother” que la tiene como protagonista en el rol de una madre. En las distintas entrevistas que dio, la celebridad se refirió a la maternidad, teniendo en cuenta que sus hijos son adolescentes y desde muy pequeños estuvieron bajo el ojo público.

Los mellizos Emme y Max fueron fruto de la relación con Marc Anthony. Ese romance fue muy mediático y por supuesto cuando nacieron los pequeños, no pasaron desapercibidos. Ya adolescentes, la actriz reflexionó sobre el paso de los años y cómo fue criar a dos pequeños que son hijos de celebridades.





“En primer lugar, creo que ser hijo de padres famosos no es algo que mucha gente pueda entender, y lo siento por ellos (mis hijos) porque no eligieron eso”, reveló Jennifer Lopez en una entrevista para Audacy. En esta misma conversación, reconoció que su popularidad le ha costado a Emme y a Max una infancia normal.

Lee también Laura Bozzo sale en defensa de Luis Miguel luego de que Aracely Arámbula lo llamara "Rey Cucaracho"

Por ese motivo es que Jennifer Lopez cree que “cuando entran en una habitación, eso es lo que (la concurrencia) piensa, no los ven por quiénes son y creo que debe ser algo realmente difícil para ellos, así que me encantaría protegerlos de eso. De alguna manera sabe muy bien que ser hijos de dos padres tan famosos tiene un peso artístico más que importante.





“Todo el mundo tiene que lidiar con ser intimidado o ser juzgado. No importa quién seas, podrías sufrir bullying. Pero ser juzgado por personas que ni siquiera conocen, hace que sea más difícil para ellos crecer y ser ellos mismos. Yo les hice eso, y como mamás cargamos con la culpa de que, por lo que hacemos de forma profesional, ellos tengan esos detalles en sus vidas”, explicó Jennifer Lopez. “Creo que me gustaría protegerlos de todo. Del desamor, de la desilusión, de no conseguir el trabajo que quieren, de no realizar un sueño suyo que realmente quieren. Nunca querrás que sientan un momento de dolor en sus vidas, pero eso no es realista”, aclaró la actriz.

Lee también Isabel Preysler habla del estado de salud de su hijo Enrique Iglesias, enfermo de neumonía