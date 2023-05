La nueva edición de MasterChef Celebrity está más exigente que nunca gracias a que los especialistas que conforman el jurado: Alfonso Cadena, Zahie Téllez, y el chef Herrera, no dejan pasar ni un error de sabor, creatividad o incluso de actitud.

En la segunda emisión de este concurso de cocina fueron varios los que recibieron llamadas de atención por cualquiera de estas características. El boxeador Jorge ‘Travieso’ Arce, por ejemplo, fue reprendido por Cadena cuando intentó criticar el platillo de Poncho Denigris.

“Voy a pedir que a la próxima esté directamente aquí en eliminación”, dijo el chef a Jorge Arce, quien desde el balcón de salvación dijo que las papas de su compañero se veían duras.

Pero el concursante que perdió más, fue el actor Pedro Prieto cuando se ganó la eliminación tras presentar un desafortunado platillo. Se trataba de unos filetes rusos hechos a base de carne molida que los chefs calificaron como “abominable”.

Anteriormente el español se ganó su pase al reto de eliminación con un pollo encacahuatado con el que no logro conquistar el paladar del chef Herrera.

“Intenté hacer algo diferente, les agradezco a todos la oportunidad, fue poquito, pero lo disfruté”, expresó Prieto.

Y a pesar de que la chef Zahie aplaudió el entusiasmo y la buena actitud de Pedro, le dijo “Las sonrisas no ganan concursos de cocina”, algo que la nueva conductora Claudia Lizaldi corrigió al despedirse de él.

“A pesar de que las sonrisas no ganan concursos de cocina, sí harán que te extrañemos toda la temporada”, expresó Claudia.

A diferencia del primer expulsado, Alejandro Lukini, el también conductor dedicó unas palabras a sus compañeros y todos bajaron del balcón de salvación a despedirse con abrazos y lágrimas.

“Aprendí que no hay nada ni nadie que me borre esta sonrisa, a veces se gana, aveces se pierde y a veces también se gana con la derrota”.

Entre otros retos que superaron los concursantes en este programa, estuvo en de cocinar atados, en equipos de tres; además de preparar un platillo de color: verde, anaranjado o morado.

Romina Marcos, Cositas y Fabiola Campomanes fueron las tres salvadas en ese segundo reto, pero antes subió Eduardo Capetillo, quien fue elegido por el invitado, el fotógrafo Nacho Urquiza, por haber hecho el mejor platillo en cuestión de estética. Eran unos huevos benedictinos.

Mientras que personalidades como el padre José de Jesús, Ivonne Montero y Gabriela Goldsmith se enfrentaron al último reto, en el que Lis Vega destacó por hacer un teriyaki de res y Poncho Denigris fue criticado por soberbio.

“No me gusta como no escuchas en esta parte, no estás dejando que nosotros te demos una buena retroalimentación. No te va a ir bien, cocinando por lo menos”, sentenció la chef Téllez.

