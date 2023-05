Los mejores memes de “MasterChef Celebrity”; exigen el regreso de la Chef Betty

Ayer se estrenó la tercera temporada de “MasterChef Celebrity” y, al poco tiempo de dar inicio, se convirtió en tendencia en Twitter, debido a que las y los fans de la cocina más famosa de México reaccionaron al desempeño de las y los nuevos competidores que, pese a sacar adelante el reto en equipo, no tuvieron la misma suerte cuando se trató de mostrar sus dotes culinarios individualmente, pero eso no fue todo, si no que uno de los reclamos que más llamó la atención fue que los seguidores del programa no dejaron de recordar a la chef Betty Vázquez, pues su ausencia no pasó desapercibida, ya que aseguran que no será lo mismo sin sus consejos y lecciones de vida.

Apenas ayer comenzó la nueva temporada del reality de cocina y los ánimos no podrían estar más enardecidos, luego de que las y los 20 integrantes de "MasterChef Celebrity" fueran presentados en nada más y nada menos que el Polyforum Cultural Siqueiros, donde la nueva conductora del programa, Claudia Lizaldi, introdujo a las y los televidentes a los personajes que competirán por demostrar sus destrezas dentro de la cocina, aunque -en esa ocasión- el público no fue el más sorprendido, sino que lo fueron las y los participantes que tuvieron que enfrentarse al primer reto del show en ese momento, quedando atónitos pues no iban preparados.

Desde los primeros minutos de dar comienzo a la competencia, en redes sociales ya se comentaba las opiniones que generaba las nuevas temporadas; Lizaldi fue una de las elogiadas, pues mucho se aplaudió su desenvoltura para controlar los acontecimientos inesperados que tuvieron lugar. También hubo quien destacó la alegría que le producía ver de vuelta como juez al chef Adrian Herrera, quien se ausentó algunas temporadas, pero que formó parte de este proyecto desde sus inicios en 2015.

Lee también: Erik Rubín revela que su separación de Andrea Legarreta fue una recomendación que recibieron en terapia

Sin embargo, el nombre que más sonó fue el de la chef Betty Vázquez que, hace unos meses, dio a conocer en su cuenta de Instagram que se tomaría un año sabático, por lo que no estaría presente en la actual temporada del programa, lo que causó tristeza en a la audiencia que, a través de Twitter, manifestó la falta que hacía la experta de cocina que, hasta la fecha, había participado en todas las entregas de "MasterChef" y quien se ganó el cariño del público, debido a su sensibilidad y gran corazón a la hora de dar consejos a las y los competidores, así como los secretos que compartía de la cocina cuando se encargaba de dar una masterclass.

Otro de los temas de los que más se habló fue de la inexperiencia de algunas y algunos de los presentes a la hora de ejecutar un platillo, debido a que sus expresiones y también los modos de tomar el cuchillo, producirse cortadas, calentar o mantener aseada su unidad evidenciaban. Te presentamos los memes más divertidos:

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Foto: Twitter.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc