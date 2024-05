Britney Spears asegura que tiene un daño neurológico

Meses después de que Britney Spears recuperara su libertad tras la tutela impuesta por su padre Jamie, la cual duró más de una década y concluyó en 2021, comenzaron a surgir preocupaciones entre sus fanáticos. Esto se debió a una serie de videos en su perfil de Instagram en los que exhibía su cuerpo, bailaba o expresaba palabras incoherentes. Con el tiempo, también surgieron cuestionamientos sobre si realmente estaba lista para tomar el control de su vida, carrera y finanzas.

A principios de mayo, de este año, protagonizó un incidente en un hotel de Los Ángeles, donde se reportó que tuvo una fuerte discusión con su novio Paul Soliz, lo que a su vez generó que la famosa perdiera el control afuera de la suite donde se hospedaban y fue captada frente al edificio envuelta en una sábana, descalza y abrazada a una almohada. Además, personas cercanas a ella previamente habían expresado temor por su bienestar económico, dado que se la pasaba de vacaciones realmente costosas.

Britney Spears se vuelve a mostrar sin ropa en redes y desata comentarios.

Ahora, Britney escribió un mensaje en sus redes sociales, que ya fue borrado, en el que explicaba que ninguna persona comprendía el daño que había sufrido su cuerpo en el pasado y aún lidiaba con las secuelas. "No estoy aquí para hacerme la víctima, estoy aquí para dejar claro que aunque haya escrito un libro sobre mi experiencia, el trauma sigue muy presente y probablemente nunca desaparecerá", describió. La intérprete de “Toxic” recordó una ocasión en que fue encerrada durante un tiempo prolongado y le cambió la vida. "Para ser sincera, no he vuelto a ser la misma desde entonces", detalló, situación que estaría vinculada con la época en la que estuvo bajo control.

Actualmente está enfocada en perdonar a las personas que provocaron que tuviera un daño neurológico en el lado derecho de su cuerpo, aunque no dio más detalles al respecto. "Perdonar a las personas que hicieron que el lado derecho de mi cuerpo tenga daño grave a los nervios hasta el punto de que a veces ni siquiera puedo pensar".

Si bien Britney no dijo en qué momento enfrentó el daño neurológico, se sabe que en 2019 fue ingresada a una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad. En ese entonces, los medios reportaron que sufrió un fuerte estrés debido a que estaba enfocada en cuidar a su padre, quien supuestamente estaba muy delicado de salud.

Durante el juicio entre Jamie y Britney, esta última aseguró que en otra ocasión la encerraron en casa durante un mes, mientras estuvo acompañada por seis enfermeras que la controlaban a todas horas y le cambiaban la medicación por negarse a actuar en Las Vegas.

Con información de Quién.

