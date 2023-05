Alejandro Lukini revela la razón por la que salió furioso de "MasterChef Celebrity"

El pasado domingo no sólo dio inicio la tercera temporada de "MasterChef Celibrity", también pudimos conocer al primer eliminado de esta edición, el actor y conductor Alejandro Lukini. En pantalla pudo observarse la molestia del famoso por haber quedado fuera después de un solo episodio, incluso, abandonó la cocina sin despedirse de nadie y mucho menos agradecer a los jueces y a sus compañeros.

Ha pasado una semana desde aquel momento, y ahora, en entrevista con EL UNIVERSAL, Lukini confirmó que estaba furioso al momento de su salida, pero su enojo no estaba dirigido a nadie de la producción, sino a él mismo, ya que veía esta competencia como un reto personal.

“Yo me enojo porque soy competitivo porque soy alguien que me encanta el alto rendimiento, me encanta la competencia. Siempre, lo que he emprendido en mi vida, me he puesto como meta ser exitoso y llegar a últimas instancias, lo cual no fue el caso en ‘MasterChef’, dijo.

“Salí enojado conmigo, no con nadie, porque dije: ‘¿cómo es posible que de 20 participantes yo sea el primero en salir’, no soy tan malo cocinando como se vio en pantalla, esa es la realidad”, agregó.

Aunque su participación en el programa fue muy breve, Lukini asegura que se lleva un gran aprendizaje, ya que ahora pueden entender lo que viven los participantes, lo que pasa por sus cabezas, sus pensamientos; en otras palabras ya tiene más empatía con este tipo de concursantes.

Sobre sus cualidades en la cocina, el actor admitió que son muy pocas, y en realidad su única preparación era tener una actitud de competencia; incluso, detalló que no vio ningún video de otras temporadas y mucho menos pidió consejos, pues no quería predisponerse a nada.

“Yo tengo una filosofía y cuando voy a interpretar un personaje o cuando voy a tener una conducción no veo lo que me antecede porque me puedo viciar, me puedo agarrar de los actores o conductores anteriores y ya no hago mi propuesta firme. Yo nunca, nunca, nunca veo nada de lo anterior para ponerle mi sello propio y mi propuesta al 100 por ciento”.

A pesar de todo, no se siente frustrado pues reconoció que su estrategia era avanzar de a poco, haciendo platos sencillos y posteriormente, con el aprendizaje, aumentar la complejidad, solo que está no le funcionó: “En la cocina, si bien no le tenía miedo, dije ‘¿a ver cómo me va?, con fortuna puedo ir avanzando, en platos sencillos, pero me tocaron de entrada platos complicados”.

Esta tarde, la cocina más famosa de México tiene preparado un nuevo episodio, donde conoceremos a otro expulsado más.

