San Sebastián.—Jennifer Lawrence se declaró “aterrorizada” ante la situación en Gaza, donde, a su juicio, se está produciendo un “genocidio”, indicó poco antes de recibir ayer el Premio Donostia, máxima distinción honorífica del Festival de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

“Es mortificante. Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es inaceptable” dijo la intérprete de 35 años en rueda de prensa al ser preguntada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y el mundo.

“Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta extremadamente compleja y horrible situación que me rompe el corazón”, añadió la actriz.

Pidió que la gente se centre en los responsables y en qué pueden hacer cuando voten. En relación con EU, afirmó que la libertad de expresión “está bajo ataque” y subrayó que le entristece la falta de respeto en el discurso de la política actual.

Previo a la proyección del filme donde actúa, Die my love, la actriz, la más joven en recibir este galardón, recalcó su emoción.

“Cuando me paro a pensar en artistas que recibieron este honor antes que yo, como la incomparable Meryl Streep, el legendario Pedro Almodóvar y la icónica Lauren Bacall, me siento afortunada y fascinada. Sus contribuciones y su audacia han marcado el cine y me han inspirado”.