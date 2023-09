Jay Wheeler busca crear una nueva experiencia con su música sin pretender volverse un hit

En la actualidad la música experimenta momentos de cambio, con la inteligencia artificial, las redes sociales y las nuevas formas de consumo en las plataformas de streaming, donde miles de canciones se lanzan día a día, y para sobrevivir solo queda una opción, dar el salto de fe y reinventarse, como el cantante puertorriqueño Jhay Wheeler busca hacer ahora con su nueva música.

"Es momento de crecer, de poder hacer cualquier tipo de música, de poder meterme en cualquier ritmo. No es tan fácil, la realidad es que me tomó mucho tiempo y ahora es que lo estoy haciendo. Pero yo siempre tuve que tener la esencia mía, que es el romanticismo, la música romántica, la música de desamor, la música de amor", cuenta Jay en entrevista para El UNIVERSAL.

Pero ese cambio a la par de mantener su esencia no ha sido fácil, pues al tocar nuevos ritmos, y escribir letras mucho más explícitas, lejos de los temas de amor, su público se ha manifestado en vivo al grado de no dejarle tocar sus nuevas canciones, como el tema "Pacto" junto a Bryant Myers.

"Pero era una necesidad, siempre miro a todos mis colegas y me he dado cuenta que todos han evolucionado, todos han hecho ritmos diferentes, todos han tratado de estar en todas las páginas posibles que han podido estar. Y pues yo siempre hago lo mismo, ¿me entiendes? fue complicado, pero yo lo que hago es hacer música. Hacer música y que todo pase como Dios quiere que pase", asegura Jay.

Y ahora para tratar de convencer mucho más con sus nuevas propuestas ha recurrido a planear experiencias junto a su equipo, que van más allá de la música, que incluyen videoclips, experiencias en redes sociales y hasta en videojuegos, todo para convencer al público que siempre lo ha apoyado y dar el 100% por ellos.

"Antes era más sencillo, ahora tienes que enamorar a la gente con una experiencia tienes que engancharla, yo lo que hice fue buscar una historia, una historia desde la parte músical y visual para que la gente tenga una experiencia al buscar nuestra música, y también incluimos la experiencia en Instagram, que tu entres y te encuentres con un detalle de la canción e incluso los videojuegos, creamos diseños que se pueden encontrar por ejemplo en GTA, que cuando tu entres te encuentres con el anuncio de un tema, que te encuentres con algún otro detalle del álbum quisimos hacer esa experiencia", asegura Jay.}

Foto: Cortesía.

Pero toda esta inversión creativa la ha pensado sin darle prioridad a ser el número uno en las listas o convertirse en un hit, pues eso obedece a cosas que no están en sus manos.

"No le debes dar ni cabeza a eso, porque a la vez que tú quieras que está el número uno o que resaltes más que el otro, o estar más pegado que la otra canción que salió, eso te va a quitar la felicidad y cuando no eres feliz haciendo algo no lo vas a hacer bien. Yo ni pienso en eso, yo hago la música, si llegó número uno, número dos, número ocho, veinte, treinta y dos, lo que sea, que haga lo que tenga que hacer la música, yo me encargo de darle lo mejor de mí a todas las personas que son mi audiencia, a toda la audiencia que le gusta escucharme a mí, que le gusta mi producto", dice Jay Wheeler.

Un ejemplo es lo que sucedió con su colega Mike Towers que se volvió viral recientemente con el tema "La La", sin pensar que así pasaría y es simplemente lo que Jay también quiere, dejar que eso suceda espontáneamente.

"Yo hago música. Y si se pegó en TikTok, amén, pero yo no estoy pendiente, a veces me salen bailes, y lo hago, pero no como algo que yo planeé, ni nada. Por ejemplo, me pasó con la canción del Alfa. Ese baile que hicimos mi esposa y yo fue inventado por molestar, por bromear con la gente. Pero se hizo viral, y a la gente le gustó, y pues, cool. Pero no fue como hablar con mi equipo para que hagan una estrategia, o hablar con un coreógrafo, no. Solamente fue así", asegura Jay.

Y ese mismo compromiso y espontaneidad, unidos a las nuevas experimentaciones que está buscando hacer con su música es lo que buscará ofrecerle a su público de México el próximo 28 de septiembre en la Arena Ciudad de México, para después enfocarse en finalizar su próximo álbum, que llevará por nombre "Trappy".

rad