Elohim Corona, el baterista de Moderatto, tomó el lugar de Jay de la Cueva en Fobia, la noche de ayer, durante el regreso a los escenarios de la banda y, pese a que, muchos de los fans del grupo se rehusaban a la idea de que el cantante fuera reemplazado, ahora muestran gusto por la presencia del músico en el Vive Latino; mientras tanto, Jay sigue tocando junto a Molotov.

Cuando Jay fue cuestionado, directamente, acerca del regreso de Fobia a los escenarios, el multinstrimentista fue frontar y franco al reconocer que, luego de una cosiderable espera, la banda no sólo no lo contactó, sino que fue a través de su management que le indicaron que no sería convocado para el reencuentro.

Visiblemente afectado, el músico dijo que, uno de los integrantes del grupo, que consideraba un amigo verdadero, como sus otros compañeros, esperó a que fuera informado por sus representantes, lo que le pareció una forma baja de actuar y un código con el que él no se conducía.

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Tras dar a conocer esa información, los fans de Fobia esperaban expectantes conocer quién tomaría el lugar de Jay, el lugar que el músico cubrió luego de la salida de Jorge "Chiquis" Amaro del grupo, desde mitades de los noventas.

Por ello, cuando Paco Huidobro, Leo de Lozanne, Iñaki Vásquez y "el Cha" subieron al escenacio del Vive Latino, este domingo, 15 de marzo, las expectativas acerca de quién tomaría el lugar de Jay consumaban a su audiencia.

Fue cuando Elohim subió tomó las baquetas y tocó los primeros acordes de Veneno Vil, que recibió una ovación indiscutible de sus fans, debido a que ya muchos intuían que él sería quien acompañaría ed la banda, quien todavía no define, si será él quien toque con la banda en el conciero con el que prometieron volver, sin ningún detalle relacionado a la fecha y lugar.

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Mientras tanto, de la Cueva, que adoptó el apodo de "la Maquina de chambear", en la edición anterior del Vive, se presentó en Tlaxcala, junto a Molotov, recibiendo aplausos por su ejecución de guitarra, como reemplazo de Tito Fuentes, volcalista, guitarista y uno de los líderes la de "la Molocha".

Pese a que Jay ja sido bien recibido en el grupo, por sus fans, debido a que fue uno de los integrantes que formó la banda, en 1995, desde que Tito se fue, las preguntas de los seguidores de la banda en redes, relacionadas a si "Mayel" volverá pronto con el grupo no cesan.

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