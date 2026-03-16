Fobia volvió a los escenarios luego de un prolongado parón, aunque con una diferencia muy notoria, en la batería se sentó un también miembro de Moderatto, pero no se trataba de Jay de la Cueva.

Elohim Corona, que comparte agrupación con "El Cha" -otro integrante de Fobia- en el grupo Gran Sur, fue el encargado de suplir a Jay, que formó parte de una de las “súper bandas” más queridas de la escena nacional por casi treinta años.

El Vive Latino fue la ocasión de volver a reunir a Fobia ante un estadio lleno que, por momentos, inundó cada rincón del Estadio GNP Seguros, con los coros de temas como “Vivo”.

Lee también: Despecho y dolor en la tarde del Vive Latino con Amanda Miguel y Mijares

Por una hora, Leo de Lozzane y el resto de sus compañeros ejecutaron algunas canciones que los pusieron en las listas de popularidad, desde inicios de los ochenta.

Fobia vuelve a los escenarios, pero sin fecha prevista

Durante su concierto en el escenario Amazon Music del Vive Latino 2026 anunciaron una siguiente cita con sus fans:

“Ciudad de México, nos vemos en otoño” dijo Leo sin dar más detalles sobre el recinto o el día exacto en el que volverán a ofrecer un show, pero dejando la esperanza de que no tendrán que pasar años.

Lee también: Avatar, Banda Machos y Steve Aoki cierran con broche de oro el Vive Latino 2026; hubo mezcla de géneros musicales

En cuanto a Elohim Corona que hoy tomo las baquetas, Fobia no aclaró si él será el encargado de hacerlo de ahora en adelante o, simplemente, fue por única ocasión.

La última vez que Jay habló de Fobia fue cuando informó que no se le había convocado para el concierto del Vive Latino, por lo que quizá este domingo se vio a la que será la alineación constante de la agrupación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc